La reazione di Lewis Hamilton dopo essere stato rovinato da Charles Leclerc in Brasile
Lewis Hamilton ha reagito all'incidente di Charles Leclerc che ha rovinato la sua qualifica per il Gran Premio del Brasile.
Il sette volte campione del mondo ha dichiarato alla stampa dopo essere stato eliminato nella SQ2 delle Qualifiche Sprint a causa dell'incidente del suo compagno di squadra: "Sì, la bandiera gialla non ha certo aiutato.
"Non è stato per mancanza di impegno. Sembrava solo che... La squadra pensasse che fossimo molto più veloci. Abbiamo dato il massimo e, alla fine, questa è la cosa più importante: semplicemente non siamo stati abbastanza veloci", ha detto.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
