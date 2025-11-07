Charles Leclerc ha inavvertitamente causato l'eliminazione di Lewis Hamilton nella seconda fase delle qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio del Brasile.

Negli ultimi secondi della sessione di Qualifica 2, il pilota monegasco ha subito un incidente che lo ha fatto ruotare incontrollatamente, costringendo i commissari a esibire la bandiera gialla. Questo episodio ha avuto ripercussioni immediate sul ritmo di gara, influenzando le posizioni in classifica.

Il disguido ha infatti penalizzato anche Lewis Hamilton, che, trovandosi subito alle spalle di Leclerc, è stato costretto a ridurre la velocità. Incapace di completare il giro con il tempo necessario, Hamilton non è riuscito a migliorare la sua prestazione e, di conseguenza, si è ritrovato fuori dalla classifica, insieme ad Alex Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

