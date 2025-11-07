close global

A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Antonelli minaccia la McLaren; Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche sprint del GP del Brasile

Antonelli minaccia la McLaren; Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche sprint del GP del Brasile

Gianluca Cosentino
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Il giovane Kimi Antonelli è stato la grande sorpresa della Sprint Qualy del Gran Premio del Brasile, chiudendo al secondo posto a soli 0.097 secondi da Lando Norris. Un risultato straordinario per l’italiano, che ha confermato il suo talento davanti al pubblico di Interlagos.

Giornata invece difficile per la Ferrari. Charles Leclerc ha terminato ottavo ma il suo errore in SQ2 ha avuto conseguenze pesanti: il monegasco ha perso il controllo della vettura negli ultimi istanti della sessione, finendo in testacoda e bloccando la pista. I commissari hanno esposto la bandiera gialla, e questo ha rovinato il giro veloce di Lewis Hamilton, costretto a rallentare. L’inglese, che era in pieno miglioramento, è rimasto fuori dal taglio e partirà undicesimo.

Nel resto della Top 10 figurano Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso, Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar e Nico Hülkenberg.

Infine, Carlos Sainz ha chiuso un venerdì da dimenticare: eliminato già in SQ1, lo spagnolo ha perso la calma e, via radio, ha lanciato un durissimo sfogo contro il team Williams: "È la peggior gestione che abbia mai visto in vita mia".

GP di Brasile 2025: Sprint Qualy

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Kimi Antonelli
3Oscar Piastri
4George Russell
5Fernando Alonso
6Max Verstappen
7Lance Stroll
8Charles Leclerc
9Isack Hadjar
10Nico Hulkenberg
11Lewis Hamilton
12Alexander Albon
13Pierre Gasly
14Gabriel Bortoleto
15Oliver Bearman
16Franco Colapinto
17Liam Lawson
18Yuki Tsunoda
19Esteban Ocon
20Carlos Sainz

Correlato: Disastro per Ferrari e Red Bull; McLaren in testa alle FP1 del GP del Brasile

Come procede il Campionato Piloti dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara in cui Lando Norris ha dimostrato di poter ancora conquistare il campionato piloti per la prima volta, mentre Max Verstappen continua la sua scalata in classifica e gli scarsi risultati di Oscar Piastri hanno riacceso la lotta per il titolo.

La domenica all'Autódromo Hermanos Rodríguez è iniziata con una raffica di vetture che hanno finito larghe, alcune addirittura attraversando illegalmente la pista nel tentativo di sorpasso.

I piloti spagnoli hanno avuto una giornata da dimenticare, con Alonso costretto al ritiro al 36° giro, mentre Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car.

Per quanto riguarda la Ferrari, è stata un'ottima gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc secondo, aumentando il divario nel numero di podi tra i due. Purtroppo, nonostante un ottimo finale, Franco Colapinto non ha ancora conquistato un solo punto.

  • 1. Lando Norris .................. 357 punti
  • 2. Oscar Piastri ............... 356 punti
  • 3. Max Verstappen .............. 321 punti
  • 4. George Russell .............. 258 punti
  • 5. Charles Leclerc ............. 210 punti
  • 6. Lewis Hamilton .............. 146 punti
  • 7. Andrea Kimi Antonelli ...... 97 punti
  • 8. Alexander Albon ............. 73 punti
  • 9. Nico Hülkenberg .............. 41 punti
  • 10. Isack Hadjar ............... 39 punti
  • 11. Carlos Sainz .............. 38 punti
  • 12. Fernando Alonso ........... 37 punti
  • 13. Oliver Bearman ............. 32 punti
  • 14. Lance Stroll ............... 32 punti
  • 15. Liam Lawson ................. 30 punti
  • 16. Esteban Ocon ............... 30 punti
  • 17. Yuki Tsunoda ............... 28 punti
  • 18. Pierre Gasly ............... 20 punti
  • 19. Gabriel Bortoleto .......... 19 punti
  • 20. Franco Colapinto ............ 0 punti

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play