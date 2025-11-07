Il giovane Kimi Antonelli è stato la grande sorpresa della Sprint Qualy del Gran Premio del Brasile, chiudendo al secondo posto a soli 0.097 secondi da Lando Norris. Un risultato straordinario per l’italiano, che ha confermato il suo talento davanti al pubblico di Interlagos.

Giornata invece difficile per la Ferrari. Charles Leclerc ha terminato ottavo ma il suo errore in SQ2 ha avuto conseguenze pesanti: il monegasco ha perso il controllo della vettura negli ultimi istanti della sessione, finendo in testacoda e bloccando la pista. I commissari hanno esposto la bandiera gialla, e questo ha rovinato il giro veloce di Lewis Hamilton, costretto a rallentare. L’inglese, che era in pieno miglioramento, è rimasto fuori dal taglio e partirà undicesimo.

Nel resto della Top 10 figurano Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso, Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar e Nico Hülkenberg.

Infine, Carlos Sainz ha chiuso un venerdì da dimenticare: eliminato già in SQ1, lo spagnolo ha perso la calma e, via radio, ha lanciato un durissimo sfogo contro il team Williams: "È la peggior gestione che abbia mai visto in vita mia".

GP di Brasile 2025: Sprint Qualy

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Fernando Alonso 6 Max Verstappen 7 Lance Stroll 8 Charles Leclerc 9 Isack Hadjar 10 Nico Hulkenberg 11 Lewis Hamilton 12 Alexander Albon 13 Pierre Gasly 14 Gabriel Bortoleto 15 Oliver Bearman 16 Franco Colapinto 17 Liam Lawson 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Carlos Sainz

Come procede il Campionato Piloti dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha regalato una gara in cui Lando Norris ha dimostrato di poter ancora conquistare il campionato piloti per la prima volta, mentre Max Verstappen continua la sua scalata in classifica e gli scarsi risultati di Oscar Piastri hanno riacceso la lotta per il titolo.

La domenica all'Autódromo Hermanos Rodríguez è iniziata con una raffica di vetture che hanno finito larghe, alcune addirittura attraversando illegalmente la pista nel tentativo di sorpasso.

I piloti spagnoli hanno avuto una giornata da dimenticare, con Alonso costretto al ritiro al 36° giro, mentre Sainz si è ritirato all'ultimo giro, causando una controversa Virtual Safety Car.

Per quanto riguarda la Ferrari, è stata un'ottima gara, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc secondo, aumentando il divario nel numero di podi tra i due. Purtroppo, nonostante un ottimo finale, Franco Colapinto non ha ancora conquistato un solo punto.

1. Lando Norris .................. 357 punti

2. Oscar Piastri ............... 356 punti

3. Max Verstappen .............. 321 punti

4. George Russell .............. 258 punti

5. Charles Leclerc ............. 210 punti

6. Lewis Hamilton .............. 146 punti

7. Andrea Kimi Antonelli ...... 97 punti

8. Alexander Albon ............. 73 punti

9. Nico Hülkenberg .............. 41 punti

10. Isack Hadjar ............... 39 punti

11. Carlos Sainz .............. 38 punti

12. Fernando Alonso ........... 37 punti

13. Oliver Bearman ............. 32 punti

14. Lance Stroll ............... 32 punti

15. Liam Lawson ................. 30 punti

16. Esteban Ocon ............... 30 punti

17. Yuki Tsunoda ............... 28 punti

18. Pierre Gasly ............... 20 punti

19. Gabriel Bortoleto .......... 19 punti

20. Franco Colapinto ............ 0 punti

