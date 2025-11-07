La Ferrari ha vissuto un FP1 difficile nel Gran Premio del Brasile 2025: Lewis Hamilton solo 19º e Charles Leclerc 18º, con la Scuderia ancora in difficoltà sul passo gara.

Anche la Red Bull non ha brillato: Max Verstappen ha chiuso 17º, frenato da problemi di bilanciamento, mentre Yuki Tsunoda è stato ultimo (20º). Tra le note positive per i tifosi italiani, Kimi Antonelli ha ottenuto un solido decimo posto, confermando la sua crescita al volante.

In testa, Lando Norris ha registrato il miglior tempo (1:09.975), battendo Oscar Piastri per soli 0.023 secondi. Subito dietro Nico Hülkenberg, Fernando Alonso e il brasiliano Gabriel Bortoleto hanno completato la Top 5. Il resto dei primi dieci è stato formato da George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Kimi Antonelli.

GP di Brasile 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Nico Hulkenberg 4 Fernando Alonso 5 Gabriel Bortoleto 6 George Russell 7 Pierre Gasly 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Kimi Antonelli 11 Liam Lawson 12 Alexander Albon 13 Esteban Ocon 14 Oliver Bearman 15 Lance Stroll 16 Franco Colapinto 17 Max Verstappen 18 Charles Leclerc 19 Lewis Hamilton 20 Yuki Tsunoda

Correlato: Programmi TV e canali in diretta per il GP del Brasile

Come si presenta il Campionato Costruttori prima dell'inizio del Gran Premio del Brasile?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel Campionato Costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro la McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. La Ferrari, d'altra parte, ha ottenuto la sua migliore prestazione stagionale, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino e Lewis Hamilton che ha concluso ottavo.

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!