close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Oscar Piastri grins as he is flanked by Lewis Hamilton and Max Verstappen

Disastro per Ferrari e Red Bull; McLaren in testa alle FP1 del GP del Brasile

Disastro per Ferrari e Red Bull; McLaren in testa alle FP1 del GP del Brasile

Gianluca Cosentino
Oscar Piastri grins as he is flanked by Lewis Hamilton and Max Verstappen

La Ferrari ha vissuto un FP1 difficile nel Gran Premio del Brasile 2025: Lewis Hamilton solo 19º e Charles Leclerc 18º, con la Scuderia ancora in difficoltà sul passo gara.

Anche la Red Bull non ha brillato: Max Verstappen ha chiuso 17º, frenato da problemi di bilanciamento, mentre Yuki Tsunoda è stato ultimo (20º). Tra le note positive per i tifosi italiani, Kimi Antonelli ha ottenuto un solido decimo posto, confermando la sua crescita al volante.

In testa, Lando Norris ha registrato il miglior tempo (1:09.975), battendo Oscar Piastri per soli 0.023 secondi. Subito dietro Nico Hülkenberg, Fernando Alonso e il brasiliano Gabriel Bortoleto hanno completato la Top 5. Il resto dei primi dieci è stato formato da George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Kimi Antonelli.

GP di Brasile 2025: FP1

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Oscar Piastri
3Nico Hulkenberg
4Fernando Alonso
5Gabriel Bortoleto
6George Russell
7Pierre Gasly
8Carlos Sainz
9Isack Hadjar
10Kimi Antonelli
11Liam Lawson
12Alexander Albon
13Esteban Ocon
14Oliver Bearman
15Lance Stroll
16Franco Colapinto
17Max Verstappen
18Charles Leclerc
19Lewis Hamilton
20Yuki Tsunoda

Correlato: Programmi TV e canali in diretta per il GP del Brasile

Come si presenta il Campionato Costruttori prima dell'inizio del Gran Premio del Brasile?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel Campionato Costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro la McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. La Ferrari, d'altra parte, ha ottenuto la sua migliore prestazione stagionale, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino e Lewis Hamilton che ha concluso ottavo.

  • 1. McLaren           678 punti
  • 2. Ferrari           356 punti
  • 3. Mercedes           355 punti
  • 4. Red Bull Racing        346 punti
  • 5. Williams           111 punti
  • 6. Racing Bulls          72 punti
  • 7. Aston Martin        69 punti
  • 8. Haas           62 punti
  • 9. Kick Sauber       60 punti
  • 10. Alpine          20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1 Max Verstappen

Latest News

Antonelli minaccia la McLaren; Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche sprint del GP del Brasile
GP del Brasile

Antonelli minaccia la McLaren; Leclerc salva la Ferrari nelle qualifiche sprint del GP del Brasile

  • 2 ore fa
Charles Leclerc e il suo duro messaggio alla Ferrari:
Ferrari

Charles Leclerc e il suo duro messaggio alla Ferrari: "Siamo lenti"

  • 27 minuti fa
La reazione di Lewis Hamilton dopo essere stato rovinato da Charles Leclerc in Brasile
Ferrari

La reazione di Lewis Hamilton dopo essere stato rovinato da Charles Leclerc in Brasile

  • 57 minuti fa
Il messaggio di Kimi Antonelli alla McLaren per la Sprint brasiliana
Mercedes

Il messaggio di Kimi Antonelli alla McLaren per la Sprint brasiliana

  • 1 ora fa
INCREDIBILE: Charles Leclerc causa l'ELIMINAZIONE di Lewis Hamilton nelle qualifiche sprint
Ferrari

INCREDIBILE: Charles Leclerc causa l'ELIMINAZIONE di Lewis Hamilton nelle qualifiche sprint

  • 1 ora fa
Disastro per Ferrari e Red Bull; McLaren in testa alle FP1 del GP del Brasile
GP del Brasile

Disastro per Ferrari e Red Bull; McLaren in testa alle FP1 del GP del Brasile

  • Oggi 16:58
Più notizie

Molto letto

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • Ieri 12:00
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • Ieri 13:00

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play