Programmi TV e canali in diretta per il GP del Brasile
Programmi TV e canali in diretta per il GP del Brasile
Gli allenamenti di F1 per il Gran Premio del 2025 in Brasile prenderanno il via venerdì 7 novembre.
Al Circuito di Interlagos, Lewis Hamilton in Ferrari cercherà di sfruttare le innovazioni tecniche, mentre Andrea “Kimi” Antonelli si confermerà come una vera sorpresa e Carlos Sainz manterrà il buon ritmo con la Williams.
Nel frattempo, Aston Martin e Fernando Alonso cercheranno di consolidare il loro slancio, ottenuto dalle prestazioni straordinarie del pilota spagnolo.
Qui di seguito trovi tutte le informazioni utili sugli orari e sui canali televisivi, dedicate agli appassionati in America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 7 novembre 2025
Iniziamo dal continente americano con la prima sessione di allenamenti. Gli orari di inizio sono i seguenti:
Stati Uniti (ora del Pacifico): 06:30 hrs
Messico: 08:30 hrs
Stati Uniti (ora centrale): 08:30 hrs
Colombia: 09:30 hrs
Stati Uniti (ora dell’Est): 09:30 hrs
Argentina: 11:30 hrs
Spagna e Italia: 15:30 hrs
Sprint Quali (SQ) - Venerdì 7 novembre 2025
Gli orari per la sessione Sprint Quali sono i seguenti:
Stati Uniti (ora del Pacifico): 10:30 hrs
Messico: 12:30 hrs
Stati Uniti (ora centrale): 12:30 hrs
Colombia: 13:30 hrs
Stati Uniti (ora dell’Est): 13:30 hrs
Argentina: 15:30 hrs
Spagna e Italia: 19:30 hrs
Come seguire in diretta gli allenamenti F1 in TV
Le seguenti emittenti detengono i diritti per trasmettere la F1 partendo da Austin. Controlla la programmazione locale:
Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes
Spagna: DAZN
Italia: Sky Sport F1
Messico: Sky Sports, Izzi
Colombia: Disney+
Argentina: Disney+
F1TV Pro è disponibile anche in diversi paesi.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
I social impazziscono per il gesto di Kimi Antonelli!
- 11 minuti fa
SCANDALO: La Ferrari TRASFERISCE INFORMAZIONI a un altro team di F1!
- 1 ora fa
Russell sostiene che non c'è NESSUNA DIFFERENZA tra Antonelli e Hamilton
- 1 ora fa
Charles Leclerc GIUSTIFICA la sconfitta della Ferrari nel 2025
- 2 ore fa
Programmi TV e canali in diretta per il GP del Brasile
- 3 ore fa
Grandi novità per Antonelli e Russell! La Mercedes annuncia il MASSIMO SACRIFICIO per un nuovo titolo di F1
- Oggi 16:00
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre