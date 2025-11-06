close global

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Programmi TV e canali in diretta per il GP del Brasile

Programmi TV e canali in diretta per il GP del Brasile

Alessandro Lombardo
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Gli allenamenti di F1 per il Gran Premio del 2025 in Brasile prenderanno il via venerdì 7 novembre.

Al Circuito di Interlagos, Lewis Hamilton in Ferrari cercherà di sfruttare le innovazioni tecniche, mentre Andrea “Kimi” Antonelli si confermerà come una vera sorpresa e Carlos Sainz manterrà il buon ritmo con la Williams.

Nel frattempo, Aston Martin e Fernando Alonso cercheranno di consolidare il loro slancio, ottenuto dalle prestazioni straordinarie del pilota spagnolo.

Qui di seguito trovi tutte le informazioni utili sugli orari e sui canali televisivi, dedicate agli appassionati in America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 7 novembre 2025

Iniziamo dal continente americano con la prima sessione di allenamenti. Gli orari di inizio sono i seguenti:

Stati Uniti (ora del Pacifico): 06:30 hrs

Messico: 08:30 hrs

Stati Uniti (ora centrale): 08:30 hrs

Colombia: 09:30 hrs

Stati Uniti (ora dell’Est): 09:30 hrs

Argentina: 11:30 hrs

Spagna e Italia: 15:30 hrs

Sprint Quali (SQ) - Venerdì 7 novembre 2025

Gli orari per la sessione Sprint Quali sono i seguenti:

Stati Uniti (ora del Pacifico): 10:30 hrs

Messico: 12:30 hrs

Stati Uniti (ora centrale): 12:30 hrs

Colombia: 13:30 hrs

Stati Uniti (ora dell’Est): 13:30 hrs

Argentina: 15:30 hrs

Spagna e Italia: 19:30 hrs

Come seguire in diretta gli allenamenti F1 in TV

Le seguenti emittenti detengono i diritti per trasmettere la F1 partendo da Austin. Controlla la programmazione locale:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes

Spagna: DAZN

Italia: Sky Sport F1

Messico: Sky Sports, Izzi

Colombia: Disney+

Argentina: Disney+

F1TV Pro è disponibile anche in diversi paesi.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Formula 1

