Hamilton and Leclerc in Ferrari kit with sad expressions in front of a Mexican flag-themed F1 background

F1 Ferrari Oggi: Hamilton rivela suo successo in Formula 1; Vasseur sottolinea i limiti in gara

F1 Ferrari Oggi: Hamilton rivela suo successo in Formula 1; Vasseur sottolinea i limiti in gara

Alessandro Lombardo
Hamilton and Leclerc in Ferrari kit with sad expressions in front of a Mexican flag-themed F1 background

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 2° novembre 2025 in Formula 1.

I campionati di Formula 1 ricordano delle matrioske: in ogni stagione, oltre al titolo principale, viene assegnato un premio minore per i costruttori e, per di più, esiste un riconoscimento ancor più modesto che, pur non avendo grande rilevanza competitiva, consente a un team di mettersi in mostra rispetto agli avversari. LEGGI DI PIÙ

Il campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha recentemente svelato il vero motivo che lo spinse ad abbandonare la McLaren per passare alla Mercedes a partire dalla stagione 2013. LEGGI DI PIÙ

Fred Vasseur ha rivelato alcune situazioni che hanno influito sulla performance della Ferrari nel più recente Gran Premio in Messico. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton consiglia a Oscar Piastri e a Lando Norris di mostrarsi implacabili se vogliono puntare al campionato mondiale di Formula 1 di quest'anno. Solo con questo atteggiamento potranno competere con l’élite della categoria. LEGGI DI PIÙ

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, sostiene che le passioni creative fuori dalle piste abbiano alimentato il suo straordinario successo. LEGGI DI PIÙ

