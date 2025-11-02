Hamilton e la Ferrari vinceranno un titolo quest'anno, ma non quello che desideravano

I campionati di Formula 1 ricordano delle matrioske: in ogni stagione, oltre al titolo principale, viene assegnato un premio minore per i costruttori e, per di più, esiste un riconoscimento ancor più modesto che, pur non avendo grande rilevanza competitiva, consente a un team di mettersi in mostra rispetto agli avversari.

Poiché sembra che la Ferrari fatichi a conquistare un trofeo significativo nel 2025, è il momento di puntare su quel dettaglio in più che solleverà senza dubbio il morale di Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fred Vasseur e del resto della squadra.

Nel sottofondo della stagione – quasi come una pentola di pasta dimenticata – si sta preparando il Trofeo DHL per il Pit Stop più veloce, una competizione che, sorprendentemente, assegna dei punti. Questo riconoscimento celebra il lavoro di squadra, premiando quegli eroi spesso invisibili della F1 che realizzano il pit stop più rapido ad ogni Gran Premio.

La buona notizia per la Ferrari? Stanno dominando incontrastati la classifica e, con solo quattro gare rimaste nel 2025, nessun altro team potrà raggiungerli. Che sfortuna per McLaren!

Ferrari: I maestri del pit stop

Dopo il Gran Premio del Messico, la Ferrari ha messo in soggezione i rivali, accumulando 515 punti e superando McLaren – seconda in classifica – di ben 204 punti. Considerando che restano solo 172 punti in palio, è impossibile che qualcuno possa superare gli italiani, garantendo così alla Scuderia il Trofeo DHL ad Abu Dhabi.

Nel corso di quest'anno, la Ferrari ha realizzato il pit stop più veloce in nove occasioni, distinguendosi per l'efficacia del team di box di Leclerc in ben sei di questi interventi. Tuttavia, la migliore prestazione stagionale è stata registrata nel Gran Premio d'Italia, quando McLaren insieme a Oscar Piastri hanno completato un pit stop in soli 1,91 secondi.

È interessante notare che McLaren detiene anche il record storico per il pit stop più rapido in F1, con un tempo di 1,80 secondi, stabilito dal team di Lando Norris durante il Gran Premio del Qatar 2023.

Rimangono ancora quattro gare in cui la Ferrari ha l'opportunità di superare ulteriormente McLaren, aggiungendo un ulteriore tocco di brillantezza al proprio percorso stagionale. Inoltre, la Scuderia ha interrotto il dominio di Red Bull nel settore dei pit stop, un primato che il team di Verstappen aveva detenuto per otto stagioni consecutive – l'ultimo team non appartenente a Red Bull a vincere questo riconoscimento era stato la Mercedes nel 2017. Una vera impresa!

