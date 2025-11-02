Hamilton consiglia Piastri e Norris su come FINIRE Verstappen
Hamilton consiglia Piastri e Norris su come FINIRE Verstappen
Lewis Hamilton consiglia a Oscar Piastri e a Lando Norris di mostrarsi implacabili se vogliono puntare al campionato mondiale di Formula 1 di quest'anno. Solo con questo atteggiamento potranno competere con l’élite della categoria.
Nella seconda metà della stagione, Max Verstappen si è infatti affermato a un ritmo sorprendente come favorito per il titolo. A Zandvoort, l’olandese era indietro di 104 punti rispetto al leader, ma il divario si è ridotto a soli 35 punti contro Piastri e a 36 contro Norris. Con quattro Gran Premi e due gare sprint ancora in calendario, resta tutto da giocare.
Hamilton contro Verstappen
Lewis Hamilton lo sa bene. Il sette volte campione ha affrontato un duello acceso con Verstappen nel 2021, sfiorando la vittoria nella controversa finale di Abu Dhabi. Da allora, le sue prestazioni – prima con la Mercedes e poi con la Ferrari – gli hanno impedito di tornare in corsa per il titolo.
“Devono essere implacabili”, ha dichiarato Hamilton al duo McLaren in F1 TV, sottolineando come Max mantenga costantemente un ritmo superiore, capace di strappare il comando se gli avversari esitano. “Per essere al livello di Max e della vettura con cui compete, occorre dare il massimo; la chiave per superarlo è la costanza, proprio ciò che abbiamo osservato nelle sue ultime gare”, ha concluso.
