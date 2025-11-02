Hamilton rivela finalmente il VERO motivo del suo cambio di squadra

Il campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha recentemente svelato il vero motivo che lo spinse ad abbandonare la McLaren per passare alla Mercedes a partire dalla stagione 2013.

Fin dall’inizio della sua carriera, sostenuto dal leggendario team principal Ron Dennis sin dai 13 anni, Hamilton fece il suo debutto in F1 nel 2007, correndo accanto al campione in carica Fernando Alonso, e conquistò il suo primo titolo mondiale nel 2008.

Nel 2012, il sette volte campione decise di firmare con la Mercedes: una scelta che molti interpretarono come il tentativo di sfruttare le nuove normative che sarebbero entrate in vigore nel 2014, ma che in realtà si fondava su motivazioni personali imprescindibili.

Hamilton svela tutti i dettagli sulla sua uscita da McLaren

In una recente intervista a L’Equipe, Hamilton ha spiegato che durante il periodo trascorso alla McLaren non si sentiva realmente libero di esprimere la propria personalità. Durante una conversazione sul suo stile nel paddock, ricordando persino il caratteristico completo rosso che segnò la sua transizione da Mercedes a Ferrari ad Abu Dhabi, il pilota ha sottolineato: "Ho sempre ritenuto fondamentale potermi mostrare per come sono, perché ciò mi rende felice e mi permette di essere autentico."

La sensazione di essere limitato sotto la rigida direzione di Dennis fu uno degli elementi chiave che lo spinsero a cambiare squadra. Con la Mercedes, e in particolare lavorando fianco a fianco con Toto Wolff, Hamilton ha finalmente trovato lo spazio per condividere apertamente le proprie idee, una trasparenza che, pur esponendolo alle critiche, ha rafforzato il suo percorso in pista.

