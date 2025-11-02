Hamilton rivela come il suo interesse FUORI dalla F1 abbia contribuito al suo successo DENTRO di essa

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, sostiene che le passioni creative fuori dalle piste abbiano alimentato il suo straordinario successo.

Il sette volte campione del mondo, noto non solo per le sue prestazioni in pista, ha sempre coltivato interessi che vanno ben oltre il motorsport. Hamilton, infatti, è tra i pochi che ha superato i confini della Formula 1, ritagliandosi uno spazio rilevante nel mondo della moda, del cinema e della produzione.

Solo quest’anno ha ampliato il suo curriculum diventando co-presidente della Met Gala e ottenendo il ruolo di produttore nel film F1, che ha incassato ben 629,5 milioni di dollari a livello globale. In precedenza, durante il periodo d’oro con Mercedes, aveva collaborato con Tommy Hilfiger per una linea di abbigliamento e co-fondato la catena di ristoranti vegani Neat Burger.

Hamilton: Esplorare la mia creatività mi mantiene al meglio

Durante il periodo trascorso in Mercedes, il campione, insieme al dirigente Niki Lauda, tentò di convincere Toto Wolff a limitare la sua partecipazione a eventi legati alla moda, esprimendo così il suo malcontento per le attività extra-pista.

Le passioni di Hamilton sono state talvolta viste come possibili distrazioni, ma in una recente intervista a Ferrari Magazine il pilota ha chiarito che l’interesse per moda, cinema e musica non ha mai ostacolato le sue performance in pista.

Al contrario, lasciarsi ispirare dalla creatività gli permette di mantenere un equilibrio prezioso, evitando la monotonia di una routine lavorativa continua e contribuendo a rimanere sempre motivato e innovativo.

