Vasseur sottolinea i limiti della Ferrari in gara
Vasseur sottolinea i limiti della Ferrari in gara
Fred Vasseur ha rivelato alcune situazioni che hanno influito sulla performance della Ferrari nel più recente Gran Premio in Messico.
Il team principal ha spiegato come diversi fattori imprevedibili abbiano generato condizioni di rischio, sottolineando la difficoltà di pianificare una strategia sin dal primo semaforo.
"Non si può decidere in anticipo, perché è impossibile prevedere tutte le variabili: tutto dipende dalle mosse degli altri", ha commentato Vasseur.
"Charles non ha avuto la partenza ideale e ha dovuto reagire estendendo il percorso, ma non si può mai sapere cosa accadrà intorno. Quando si presenta un'opportunità, occorre sfruttarla, pur consapevoli che ogni pilota gioca secondo le proprie regole", ha concluso.
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Come si è concluso il Gran Premio del Messico 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Charles Leclerc
- 3. Max Verstappen
- 4. Oliver Bearman
- 5. Óscar Piastri
- 6. George Russell
- 7. Andrea Kimi Antonelli
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Esteban Ocon
- 10. Gabriel Bortoleto
- 11. Yuki Tsunoda
- 12. Alexander Albon
- 13. Isack Hadjar
- 14. Lance Stroll
- 15. Pierre Gasly
- 16. Carlos Sainz
- 17. Franco Colapinto
- 18. Fernando Alonso
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Liam Lawson
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Riconosce il suo periodo PIÙ OSCURO; Forte pressione della Mercedes
- Ieri 23:58
F1 Oggi: Antonelli riuscì a sfuggire alla forte pressione; Hamilton rivela il motivo del suo cambio di squadra
- Ieri 23:54
F1 Ferrari Oggi: Hamilton rivela suo successo in Formula 1; Vasseur sottolinea i limiti in gara
- Ieri 23:33
Hamilton rivela come il suo interesse FUORI dalla F1 abbia contribuito al suo successo DENTRO di essa
- Ieri 20:00
Hamilton consiglia Piastri e Norris su come FINIRE Verstappen
- Ieri 19:00
Vasseur sottolinea i limiti della Ferrari in gara
- Ieri 18:00
Molto letto
La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher
- 15 ottobre
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes
- 15 ottobre
Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità
- 26 ottobre
Orari e canali TV del Gran Premio del Messico
- 26 ottobre