Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Vasseur sottolinea i limiti della Ferrari in gara

Vasseur sottolinea i limiti della Ferrari in gara

Alessandro Lombardo
Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

Fred Vasseur ha rivelato alcune situazioni che hanno influito sulla performance della Ferrari nel più recente Gran Premio in Messico.

Il team principal ha spiegato come diversi fattori imprevedibili abbiano generato condizioni di rischio, sottolineando la difficoltà di pianificare una strategia sin dal primo semaforo.

"Non si può decidere in anticipo, perché è impossibile prevedere tutte le variabili: tutto dipende dalle mosse degli altri", ha commentato Vasseur.

"Charles non ha avuto la partenza ideale e ha dovuto reagire estendendo il percorso, ma non si può mai sapere cosa accadrà intorno. Quando si presenta un'opportunità, occorre sfruttarla, pur consapevoli che ogni pilota gioca secondo le proprie regole", ha concluso.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Come si è concluso il Gran Premio del Messico 2025?

Classifiche F1

