close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Grande APPRENDIMENTO del GP del Messico; Una confessione dolorosa

F1 Andrea Kimi Antonelli Oggi: Grande APPRENDIMENTO del GP del Messico; Una confessione dolorosa

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedi 27° ottobre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli ha evidenziato numerosi insegnamenti dopo il Gran Premio del Messico. LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio del Messico ha offerto a Lando Norris l’opportunità di consolidare la sua posizione nella corsa al campionato piloti di questa stagione. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha concluso in maniera soddisfacente la gara in Messico, una pista sulla quale ha corso per la prima volta. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: una confessione dolorosa dopo le qualifiche in Messico. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: IMMAGINI: Mercedes fa qualcosa di INCREDIBILE con il compagno. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti
Ferrari

UFFICIALE: La Ferrari svela una BOMBA sul FUTURO di uno dei suoi piloti

  • Ieri 21:00
Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude
F1 Ferrari oggi

Ferrari Notizie Oggi: Bomba sul pilota; la FIA accusa Verstappen; Checo chiude

  • Ieri 23:30
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino
F1 Antonelli oggi

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes accusa Verstappen: il suo futuro è a rischio, il record di Hamilton è vicino

  • Ieri 23:00
F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'
Formula 1

F1 Oggi: Lewis Hamilton fallirebbe alla Red Bull; Russell e Antonelli in pericolo per la 'clausola Verstappen'

  • Ieri 22:00
La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!
Ferrari

La Ferrari DIMOSTRA il trattamento preferenziale della FIA per Max Verstappen!

  • Ieri 20:00
CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton
Ferrari

CONFERMATO: Charles Leclerc potrebbe salvare la stagione di Lewis Hamilton

  • Ieri 19:07
Più notizie

Molto letto

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • Ieri 16:00
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

Griglia di partenza del GP del Messico di F1 2025, comprese le penalità

  • 26 ottobre
 Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

Orari e canali TV del Gran Premio del Messico

  • 26 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play