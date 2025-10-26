Norris vince il GP del Messico; la Ferrari aggiunge un altro podio

Il Gran Premio del Messico ha offerto a Lando Norris l’opportunità di consolidare la sua posizione nella corsa al campionato piloti di questa stagione.

Nella gara disputata a Città del Messico, il britannico ha dominato la competizione, salendo sul gradino più alto del podio insieme a Charles Leclerc e Max Verstappen. L’Autodromo Hermanos Rodríguez ha ospitato una gara che ha preso il via in maniera turbolenta, con numerosi abbandoni e situazioni caotiche, per poi risolversi in una fase finale meno drammatica ma altrettanto strategica.

I primi giri sono stati segnati da tensione e imprevisti: sia Liam Lawson che Nico Hulkenberg hanno abbandonato in maniera precoce, mentre una partenza difficile ha visto Max Verstappen uscire parzialmente dalla pista per poi riprendere il controllo della gara. Dal fronte dei piloti spagnoli, Fernando Alonso ha vissuto una giornata da incubo, costretto a ritirarsi al giro 36 per problemi tecnici alla monoposto.

Nel frattempo, Franco Colapinto ha dimostrato di essere in costante ascesa, chiudendo la stagione con prestazioni confrontabili – se non superiori – a quelle di Pierre Gasly, attirando l’attenzione di Flavio Briatore nonostante l’assenza di punti.

Anche Carlos Sainz e Alex Albon hanno disputato una gara piuttosto contenuta, mentre Mercedes non è riuscita a replicare risultati brillanti nonostante qualche punto conquistato. Ferrari, invece, ha offerto una prestazione notevole: Leclerc ha nuovamente scalato il podio e Hamilton si è assicurato una posizione in zona punti, riaffermando il suo ruolo di pilota di punta tra i rossi.

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

Come si è concluso il Gran Premio del Messico 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!