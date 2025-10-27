Antonelli rivela il grande APPRENDIMENTO del GP del Messico

Andrea Kimi Antonelli ha evidenziato numerosi insegnamenti dopo il Gran Premio del Messico.

La sua prima esperienza all’Autódromo Hermanos Rodríguez, pur non regalandogli il podio, si è comunque conclusa con dei punti preziosi per il team Mercedes. Finendo subito dopo il compagno di squadra George Russell, il giovane pilota ha commentato le sue impressioni in altitudine, sottolineando che, seppur la qualificazione non sia stata all’altezza delle aspettative, ha saputo gestire la situazione in gara.

“Sono molto soddisfatto dei progressi fatti durante le sessioni di prova e ho imparato tanto osservando il lavoro svolto nel retro della vettura”, ha dichiarato a F1TV.

Correlato: Charles Leclerc svela la chiave per vincere il GP del Messico con la Ferrari

Perché Kimi Antonelli viene definito il 'Nuovo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, porta con sé il retaggio di una famiglia legata alle competizioni automobilistiche: suo padre Marco, ex pilota e proprietario dell’AKM Motorsport, ha sempre supportato la sua ascesa nel mondo delle corse. Ha iniziato la sua carriera nei kart a soli sette anni, dimostrando fin da subito un talento eccezionale, tanto da vincere la Gran Final Internazionale EasyKart poco dopo il debutto. Il percorso di Antonelli si è poi arricchito nelle competizioni WSK, dove nel 2018 si è aggiudicato la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la Coppa ROK Internazionale, segnando l’inizio di una carriera destinata a grandi traguardi.

Nel biennio successivo, Antonelli ha dominato eventi di rilievo come la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati non sono passati inosservati: Toto Wolff, il direttore della Mercedes, lo ha presto inserito nella Mercedes Junior Academy. Dopo il passaggio ai monoposto nel 2021, la sua ascesa si è consolidata sia nel Campionato Italiano di F4 che in quello degli Emirati Arabi Uniti, dove ha conquistato due vittorie e si è piazzato terzo in classifica. L’anno seguente, Antonelli ha dominato la F4 italiana, vincendo il titolo con 13 vittorie e pole position quasi in ogni gara, replicando poi il successo nella serie ADAC F4 con nove trionfi e 12 podi. Questi straordinari risultati lo hanno fatto affermare al fianco di icone della Formula 1 come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, i quali hanno già espresso il loro entusiasmo per il promettente pilota.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!