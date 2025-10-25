IMMAGINI: Mercedes fa qualcosa di INCREDIBILE con il compagno di Kimi Antonelli

Mercedes ha osato qualcosa di inedito, inviando George Russell in incognito alle prove libere del Gran Premio del Messico, tra il pubblico appassionato.

Grazie al fatto che il pilota britannico ha ceduto la sua vettura a Frederik Vesti, la scuderia ha deciso di sorprendere tutti, assegnando a George una maschera da lottatore per mimetizzarsi tra i tifosi nelle tribune dell’Autodromo Hermanos Rodríguez.

Nelle immagini diffuse dalla scuderia e dalla Formula 1 sui social, si vede Russell circondato dai fan mentre le monoposto sfrecciavano durante la prima sessione del weekend.

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

I video e le pubblicazioni che hanno documentato l’accaduto sono diventati virali in brevissimo tempo, raccogliendo centinaia di migliaia di reazioni. Un’idea originale e d’impatto, che ha senza dubbio fatto parlare di sé nel mondo della Formula 1.

Quanto durerà il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 nella massima categoria, e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Sebbene la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di scarsi risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

