Leclerc e Antonelli in testa alle FP1 del GP del Messico

Charles Leclerc e Kimi Antonelli hanno concluso al primo posto la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico.

Patricio O'Ward, alla guida della McLaren di Lando Norris, ha concluso al 13° posto, il secondo miglior rookie della sessione. Arvin Lindbald, alla guida della Red Bull di Max Verstappen, ha concluso al sesto posto, il miglior rookie.

Il giro più veloce è stato fatto segnare da Charles Leclerc con un tempo di 1:18.380, seguito da Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto. Gli altri 10 piloti nella top 10 erano Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto e Alexander Albon.

GP del Messico 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Charles Leclerc 2 Kimi Antonelli 3 Nico Hulkenberg 4 Oscar Piastri 5 Gabriel Bortoleto 6 Arvin Lindvlad 7 Esteban Ocon 8 Yuki Tsunoda 9 Franco Colapinto 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Fernando Alonso 13 Patricio O'Ward 14 Frederik Vesti 15 Paul Aaron 16 Ryo Hirakawa 17 Ayum Iwasa 18 Luke Browning 19 Jak Crawford 20 Antonio Fuocco

Come sta andando il Campionato Piloti in vista del GP del Messico?

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia e di essere ancora un serio contendente al titolo, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno continuato a registrare risultati deludenti, il che ha riacceso la lotta per il campionato.

La domenica al Circuito delle Americhe è iniziata con Antonelli che ha perso diverse posizioni in gara dopo un incidente causato da Carlos Sainz, che si è ritirato.

I piloti spagnoli hanno avuto una serata altalenante: nonostante Alonso sia riuscito a conquistare un punto miracoloso, Sainz ha visto la sua striscia di punti e buoni risultati interrompersi dopo il ritiro a causa di una collisione con Kimi Antonelli.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, è stata molto positiva, con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc terzo, il loro miglior risultato stagionale in coppia. Per quanto riguarda Franco Colapinto, purtroppo, nonostante i suoi continui successi su Pierre Gasly, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto.

1. Oscar Piastri 346 punti

2. Lando Norris 332 punti

3. Max Verstappen 306 punti

4. George Russell 252 punti

5. Charles Leclerc 192 punti

6. Lewis Hamilton 142 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 89 punti

8. Alexander Albon 73 punti

9. Nico Hülkenberg 41 punti

10. Isack Hadjar 39 punti

11. Carlos Sainz 38 punti

12. Fernando Alonso 37 punti

13. Lance Stroll 32 punti

14. Liam Lawson 30 punti

15. Esteban Ocon 28 punti

16. Yuki Tsunoda 28 punti

17. Pierre Gasly 20 punti

18. Oliver Bearman 20 punti

19. Gabriele Bortoleto 18 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

