Orari e canali TV in diretta per il GP del Messico

Alessandro Lombardo
Los allenamenti di F1 inizieranno venerdì 24 ottobre 2025 per il Gran Premio in programma a Città del Messico.

L'Autodromo Hermanos Rodríguez sarà il prossimo scenario stagionale: qui Lewis Hamilton, ora in Ferrari, cercherà di sfruttare al meglio le recenti migliorie, mentre Andrea "Kimi" Antonelli si affermerà come il talento emergente e Carlos Sainz continuerà a dimostrare la sua solidità con la Williams.

Nel frattempo, Aston Martin e Fernando Alonso ambiscono a mantenere il buon slancio conquistato grazie alle performance spettacolari del pilota spagnolo.

Di seguito, tutte le informazioni indispensabili per la giornata di venerdì, con gli orari e i canali televisivi per i vari paesi dell’America Latina, della Spagna, dell’Italia e degli Stati Uniti.

Correlato: Le parole della Mercedes CONTRO Carlos Sainz per l'INCIDENTE con Kimi Antonelli

Pratiche Libere 1 (FP1) - Venerdì 24 ottobre 2025

Comincia la prima sessione di allenamenti nel continente americano. Ecco gli orari di inizio:

Stati Uniti (Ora Pacifico): 11:30 hrs Messico: 12:30 hrs Stati Uniti (Ora Centrale): 13:30 hrs Colombia: 13:30 hrs Stati Uniti (Ora Orientale): 14:30 hrs Argentina: 15:30 hrs Spagna e Italia: 20:30 hrs

Pratiche Libere 2 (FP2) - Venerdì 24 ottobre 2025

Ecco gli orari per la seconda sessione:

Stati Uniti (Ora Pacifico): 15:00 hrs Messico: 16:00 hrs Stati Uniti (Ora Centrale): 17:00 hrs Colombia: 17:00 hrs Stati Uniti (Ora Orientale): 18:00 hrs Argentina: 19:00 hrs Spagna e Italia: 00:00 hrs (Sabato 25 ottobre)

Come guardare in diretta le prove di F1 in TV oggi

Le seguenti emittenti detengono i diritti per la Formula 1 da Austin. Controlla la programmazione locale:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Sky Sports, Canal 5, Canal Nueve Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

F1TV Pro è disponibile anche in alcuni paesi. Guarda tutti i Gran Premi della stagione in 4K UHD con F1 TV Premium. Clicca QUI.

