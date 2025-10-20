Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos entregó una carrera donde Max Verstappen demostró por qué es el mejor piloto de la parrilla y el serio candidato a campeón aún, mientras Lando Norris y Oscar Piastri siguen con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en el Circuito de las Americas inició con Antonelli perdiendo varios lugares de carrera tras un choque provocado por Carlos Sainz, que terminó abandonando la carrera.

Los pilotos españoles tuvieron una noche mixta, ya que aunque Alonso logró sumar un milagroso punto, mientras que Sainz vio cortada su racha de puntos y buenos resultados.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una muy buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó cuarto y Charles Leclerc acabó tercero, siendo su mejor resultado como dupla de la temporada.

En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga venciendo últimamente a Pierre Gasly, aún no puede sumar ni un solo punto.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

1. Óscar Piastri 346 puntos

2. Lando Norris 332 puntos

3. Max Verstappen 306 puntos

4. George Russell 252 puntos

5. Charles Leclerc 192 puntos

6. Lewis Hamilton 142 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 89 puntos

8. Alexander Albon 73 puntos

9. Nico Hülkenberg 41 puntos

10. Isack Hadjar 39 puntos

11. Carlos Sainz 38 puntos

12. Fernando Alonso 37 puntos

13. Lance Stroll 32 puntos

14. Liam Lawson 30 puntos

15. Esteban Ocon 28 puntos

16. Yuki Tsunoda 28 puntos

17. Pierre Gasly 20 puntos

18. Oliver Bearman 20 puntos

19. Gabriel Bortoleto 18 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

