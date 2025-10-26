Antonelli fa una dolorosa confessione dopo le qualifiche in Messico

Andrea Kimi Antonelli ha confessato con dispiacere la sua performance in qualifiche per il Gran Premio del Messico.

Il pilota italiano, ha spiegato ai giornalisti cosa è accaduto sabato e quali sono le sue aspettative per la gara di domenica: "Credo di avere ancora margine di miglioramento. La Q1 è stata estremamente complicata.

"Non sono riuscito a trovare il ritmo giusto e tutto è andato in fretta… mentre la Q3 si è svolta in maniera più ordinata. In sostanza, non ho offerto il giusto livello all’inizio della sessione", ha ammesso.

"È un peccato, ma considerando che siamo ancora al sesto posto e molto vicini al terzo, domani potremo dare il massimo", ha aggiunto.

Quanto durerà il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 nella massima categoria, e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Sebbene la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di scarsi risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

