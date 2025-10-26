Lando Norris ha strappato la pole position alla Ferrari, superando sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton.

La McLaren ha battuto Leclerc per 0,262 secondi, posizionandosi davanti a Hamilton, George Russell e Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli si è classificato sesto, mentre Carlos Sainz ha chiuso in settima. Completano il Top 10 Oscar Piastri, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

Durante la Q2, Piastri ha affrontato alcune difficoltà che hanno messo in dubbio il suo passaggio alla fase successiva, ma alla fine ce l’ha fatta; esclusi dalla ripresa invece sono stati Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Liam Lawson.

In Q1, senza grosse sorprese, sono stati eliminati Franco Colapinto – a causa di un errore nel suo ultimo tentativo – insieme a Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon e Gabriel Bortoleto.

GP del Messico 2025: Classifica

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton 4 George Russell 5 Max Verstappen 6 Kimi Antonelli 7 Carlos Sainz 8 Oscar Piastri 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Yuki Tsunoda 12 Esteban Ocon 13 Nico Hulkenberg 14 Fernando Alonso 15 Liam Lawson 16 Gabriel Bortoleto 17 Alexander Albon 18 Pierre Gasly 19 Lance Stroll 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nelle prove del GP del Messico?

Lewis Hamilton ha mantenuto la Ferrari tra le auto più veloci, mentre Fernando Alonso non ha avuto una buona sessione nelle terze prove libere per il Gran Premio del Messico del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Lando Norris ha ottenuto il miglior giro, superando di 0.345 secondi il sette volte campione del mondo. Dietro è rimasto George Russell, seguito da Charles Leclerc e Oscar Piastri.

Nel resto della Top 10 si sono classificati Max Verstappen, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz ha concluso 15°, mentre Fernando Alonso è arrivato ultimo a causa di problemi alla sua auto che gli hanno impedito di uscire a provare la gomma morbida, appena superato da Franco Colapinto in fondo.

GP del Messico 2025: FP3

Posizione – Pilota 1. Lando Norris 2. Lewis Hamilton 3. George Russell 4. Charles Leclerc 5. Oscar Piastri 6. Max Verstappen 7. Kimi Antonelli 8. Isack Hadjaro 9. Yuki Tsunoda 10. Gabriel Bortoleto 11. Liam Lawson 12. Esteban Ocon 13. Lance Stroll 14. Nico Hulkenberg 15. Carlos Sainz 16. Alexander Albon 17. Oliver Bearman 18. Pierre Gasly 19. Franco Colapinto 20. Fernando Alonso

Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno brillato entrando tra i primi 10 della seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Messico del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Max Verstappen ha ottenuto il miglior giro con un tempo di 1:17.392 secondi, superando di 0.153 Charles Leclerc. Dietro di loro sono rimasti Kimi Antonelli, Lando Norris e Lewis Hamilton.

Nel resto delle prime dieci posizioni si sono classificati George Russell, Yuki Tsunoda e Lance Stroll. Franco Colapinto ha terminato al 18° posto, superando Pierre Gasly nuovamente in una sessione ufficiale. Oscar Piastri, leader del campionato mondiale, è rimasto fuori dalla Top 10 in 12ª posizione.

GP del Messico 2025: FP2

Posizione – Pilota 1. Max Verstappen 2. Charles Leclerc 3. Kimi Antonelli 4. Lando Norris 5. Lewis Hamilton 6. George Russell 7. Yuki Tsunoda 8. Fernando Alonso 9. Carlos Sainz 10. Lance Stroll 11. Liam Lawson 12. Oscar Piastri 13. Esteban Ocon 14. Isack Hadjar 15. Gabriel Bortoleto 16. Nico Hulkenberg 17. Oliver Bearman 18. Franco Colapinto 19. Alexander Albon 20. Pierre Gasly

Patricio O’Ward è stato uno dei migliori debuttanti nella FP1 del Gran Premio del Messico. D’altra parte, Franco Colapinto ha brillato nella Top 10.

Il messicano, usando la McLaren di Lando Norris, si è piazzato in 13ª posizione, essendo il secondo miglior rookie della prima sessione di prove libere. Arvin Lindbald, nella Red Bull di Max Verstappen, si è classificato in sesta posizione ed è stato il debuttante meglio piazzato.

Il miglior giro della FP1 è stato segnato da Charles Leclerc con un tempo di 1:18.380, seguito da Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto. Il resto della Top 10 è stato completato da Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto e Alexander Albon.

GP del Messico 2025: FP1

Posizione – Pilota 1. Charles Leclerc 2. Kimi Antonelli 3. Nico Hulkenberg 4. Oscar Piastri 5. Gabriel Bortoleto 6. Arvin Lindvlad 7. Esteban Ocon 8. Yuki Tsunoda 9. Franco Colapinto 10. Alexander Albon 11. Isack Hadjar 12. Fernando Alonso 13. Patricio O’Ward 14. Frederik Vesti 15. Paul Aaron 16. Ryo Hirakawa 17. Ayum Iwasa 18. Luke Browning 19. Jak Crawford 20. Antonio Fuocco

