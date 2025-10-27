Antonelli confessa i suoi errori al GP del Messico

Andrea Kimi Antonelli ha concluso in maniera soddisfacente la gara in Messico, una pista sulla quale ha corso per la prima volta.

Dopo la sua esperienza iniziale all’Autódromo Hermanos Rodríguez, il giovane talento della Mercedes non è riuscito a salire sul podio, ma ha comunque raccolto dei punti preziosi, un risultato importante per la scuderia.

Classificatosi subito dietro il suo compagno di squadra George Russell, Antonelli ha colto l’occasione per condividere le sue impressioni sulla prova, evidenziando le particolarità di una gara disputata ad alta quota.

“È stata una gara ricca di eventi, con tutte le condizioni possibili per un debutto. Non è stato semplice, però sono molto soddisfatto e il team ha fatto un lavoro eccezionale”, ha dichiarato dopo la corsa per F1TV.

“Ho cercato di gestire al meglio le gomme, anche se alcuni errori mi sono costato tempo, soprattutto in fase di velocità. Successivamente, la situazione si è complicata e il team mi ha seguito con attenzione per tutta la gara. Adesso, avanti”, ha concluso.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con una forte tradizione nel motorsport. Suo padre, Marco, era pilota e proprietario della AKM Motorsport, la scuderia che milita nel Campionato Italiano di F4.

La carriera di Antonelli ha avuto inizio nel mondo del karting all’età di sette anni, dimostrando fin da subito un talento straordinario e vincendo la finale internazionale EasyKart dopo soli due anni.

Dopo questo promettente esordio, Antonelli ha affinato le proprie capacità nelle competizioni WSK, aggiudicandosi nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e conquistando anche la finale internazionale della Coppa ROK.

L’anno seguente, il giovane pilota ha dominato la WSK Super Master Series e l’Euro Series, arrivando fino al quinto posto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA.

Questi successi hanno attirato l’attenzione del capo della Mercedes, Toto Wolff, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021, Antonelli ha fatto il salto ai monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: in Italia ha conquistato diversi podi, mentre negli Emirati ha brillato con due vittorie, classificandosi al terzo posto in classifica generale.

L’anno seguente, il pilota è tornato nel panorama della F4 italiana con una stagione dominante; ha spazzato via la concorrenza vincendo il campionato con 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando il successo anche nella serie ADAC F4, dove ha conquistato il titolo con nove vittorie e 12 podi.

Tutti questi traguardi hanno permesso ad Antonelli di farsi un nome nella griglia della Formula 1, affiancando icone come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Ad esempio, Lewis Hamilton ha espresso il suo apprezzamento per il suo potenziale, mentre anche il bicampione del mondo spagnolo Fernando Alonso ha commentato positivamente la sua comparsa.

