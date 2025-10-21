close global

Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Il grande spavento di Hamilton; Nuovo compagno di squadra di Antonelli

F1 Oggi: Il grande spavento di Hamilton; Nuovo compagno di squadra di Antonelli

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 21° ottobre 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton ha vissuto un finale al cardiopalma nel Gran Premio degli Stati Uniti a bordo della Ferrari, quando i suoi sforzi sono stati quasi vani. LEGGI DI PIÙ

La Ferrari ha fatto una rimonta miracolosa al Gran Premio degli Stati Uniti, e ora è emerso il motivo di questa sorprendente prestazione. LEGGI DI PIÙ

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato che Lewis Hamilton "è tornato" dopo la vittoria su Charles Leclerc al Gran Premio degli Stati Uniti. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: ULTIME NOTIZIE - Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra per l'italiano! LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: rompe il silenzio sui rimproveri alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

