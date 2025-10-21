close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, Saudi Arabia, 2025

Il GRANDE SPAVENTO di Lewis Hamilton al GP degli Stati Uniti

Il GRANDE SPAVENTO di Lewis Hamilton al GP degli Stati Uniti

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton, Ferrari, Saudi Arabia, 2025

Lewis Hamilton ha vissuto un finale al cardiopalma nel Gran Premio degli Stati Uniti a bordo della Ferrari, quando i suoi sforzi sono stati quasi vani.

Durante la conferenza stampa post-gara, il britannico ha spiegato il problema riscontrato nel rettilineo finale, pur ammettendo di non essere sicuro di quando si sia verificato esattamente: "Non ne sono del tutto sicuro. Sono entrato in curva 5 e ho avuto la sensazione di aver urtato qualcosa.

"Improvvisamente, ho avvertito un forte sottosterzo e ho pensato di aver forato. Ho frenato alla curva 11, ma i freni non rispondevano e mi sono chiesto: 'Cosa sta succedendo?' In qualche modo, sono riuscito a controllare la macchina nelle ultime curve.

"Il sottosterzo era enorme nel tratto finale... Ho persino pensato che si fosse rotto l'alettone anteriore o che ci fosse qualcosa che non andava con la gomma. "Eravamo davvero vicini", ha rivelato.

Dopo il pit stop, gli è stato detto di allentare l'acceleratore per ridurre l'usura della piastra paramotore della SF-25. Costretto ad accontentarsi del quarto posto, Hamilton ha rischiato di perdere terreno nelle fasi finali della gara, mentre il distacco da Oscar Piastri si riduceva drasticamente.

È stato poi confermato che il pilota aveva forato la ruota anteriore destra, permettendo alla McLaren di avvicinarsi pericolosamente al suo rivale, sfiorando la zona DRS.

Correlato: STRAORDINARIO: Lewis Hamilton, a pochi millimetri da un incidente terribile

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton

Latest News

ULTIME NOTIZIE: Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra di Kimi Antonelli!
Mercedes

ULTIME NOTIZIE: Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra di Kimi Antonelli!

  • 3 ore fa
Leclerc e la Ferrari causano la MASSIMA FRUSTRAZIONE alla McLaren
Ferrari

Leclerc e la Ferrari causano la MASSIMA FRUSTRAZIONE alla McLaren

  • 20 minuti fa
Hamilton rende orgogliosa la Ferrari durante il GP degli Stati Uniti
Ferrari

Hamilton rende orgogliosa la Ferrari durante il GP degli Stati Uniti

  • 1 ora fa
Kimi Antonelli rompe il silenzio sui rimproveri alla Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli rompe il silenzio sui rimproveri alla Mercedes

  • 2 ore fa
La Ferrari MOSTRA la SCONFITTA di Charles Leclerc contro Lewis Hamilton
Ferrari

La Ferrari MOSTRA la SCONFITTA di Charles Leclerc contro Lewis Hamilton

  • 2 ore fa
L'ARMA SEGRETA della Ferrari dietro il MIRACOLO di Austin
Ferrari

L'ARMA SEGRETA della Ferrari dietro il MIRACOLO di Austin

  • 3 ore fa
Più notizie

Molto letto

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

La polizia indaga su un crimine grave nella villa Schumacher

  • 15 ottobre
 Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

Addio Verstappen? Ecco come dureranno i contratti Mercedes

  • 15 ottobre
 Antonelli, FURIOSO per l'irresponsabilità di Sainz

Antonelli, FURIOSO per l'irresponsabilità di Sainz

  • Ieri 19:00
 Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

Esplode una bomba alla Ferrari e Leclerc esplora NUOVE opzioni

  • 7 ottobre
 La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

La Ferrari respinge fermamente le pericolose accuse rivolte ad Hamilton

  • 7 ottobre
 Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.

Non si è risparmiato! Hamilton prende in giro il suo compagno di squadra in Ferrari, Leclerc.

  • 15 ottobre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play