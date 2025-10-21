Il GRANDE SPAVENTO di Lewis Hamilton al GP degli Stati Uniti

Lewis Hamilton ha vissuto un finale al cardiopalma nel Gran Premio degli Stati Uniti a bordo della Ferrari, quando i suoi sforzi sono stati quasi vani.

Durante la conferenza stampa post-gara, il britannico ha spiegato il problema riscontrato nel rettilineo finale, pur ammettendo di non essere sicuro di quando si sia verificato esattamente: "Non ne sono del tutto sicuro. Sono entrato in curva 5 e ho avuto la sensazione di aver urtato qualcosa.

"Improvvisamente, ho avvertito un forte sottosterzo e ho pensato di aver forato. Ho frenato alla curva 11, ma i freni non rispondevano e mi sono chiesto: 'Cosa sta succedendo?' In qualche modo, sono riuscito a controllare la macchina nelle ultime curve.

"Il sottosterzo era enorme nel tratto finale... Ho persino pensato che si fosse rotto l'alettone anteriore o che ci fosse qualcosa che non andava con la gomma. "Eravamo davvero vicini", ha rivelato.

Dopo il pit stop, gli è stato detto di allentare l'acceleratore per ridurre l'usura della piastra paramotore della SF-25. Costretto ad accontentarsi del quarto posto, Hamilton ha rischiato di perdere terreno nelle fasi finali della gara, mentre il distacco da Oscar Piastri si riduceva drasticamente.

È stato poi confermato che il pilota aveva forato la ruota anteriore destra, permettendo alla McLaren di avvicinarsi pericolosamente al suo rivale, sfiorando la zona DRS.

Correlato: STRAORDINARIO: Lewis Hamilton, a pochi millimetri da un incidente terribile

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!