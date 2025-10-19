INCREDIBILE: Lewis Hamilton, a pochi millimetri dal subire un terribile incidente
INCREDIBILE: Lewis Hamilton, a pochi millimetri dal subire un terribile incidente
Nei social sono circolate immagini che mostrano come Lewis Hamilton sia stato a un soffio dal subire un grave incidente durante la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti.
Le fotografie rivelano che, a seguito dello scontro tra Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Lando Norris e Fernando Alonso, un frammento è stato proiettato verso il cockpit del sette volte campione del mondo.
Fortunatamente, il halo del suo monoposto ha nuovamente deviato il pezzo, impedendogli di verificarsi un episodio potenzialmente disastroso e confermando l’importanza rivoluzionaria di questa innovazione nella sicurezza della Formula 1.
Halo saving Lewis Hamilton from being struck by a piece of carbon fibre in Austin 🙏 pic.twitter.com/K6MZCd903j— Autosport (@autosport) October 18, 2025
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
