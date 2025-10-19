La Ferrari riceve un DURO COLPO da Carlos Sainz negli Stati Uniti

Carlos Sainz ha lanciato una sottile frecciatina alla Ferrari dopo le qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti.

Con parole pubblicate da Diario AS, il pilota madrileno ha commentato l'ovazione ricevuta dal pubblico ad Austin: "È il momento più bello della giornata per me, vedere come la gente sugli spalti era con me e la Williams.

"Alla gente piace la storia di una squadra che parte dal basso e arriva inosservata. In questo cambio di squadra, tutti mi sostengono e, come atleta, è davvero speciale ricevere un'ovazione dal pubblico. Sono davvero grato.

"Buone qualifiche, onestamente. Non c'era molto altro da dire sul giro. I primi sette erano vicini, ma il mio giro è stato buono. Anche il vento è aumentato, e la nostra macchina tende a risentirne", ha osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

