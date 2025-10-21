La Ferrari MOSTRA la SCONFITTA di Charles Leclerc contro Lewis Hamilton

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato che Lewis Hamilton "è tornato" dopo la vittoria su Charles Leclerc al Gran Premio degli Stati Uniti.

Parlando a Sky Sports Germania dopo la gara di Austin, Vasseur ha spiegato: "È molto positivo per la squadra, perché dobbiamo tutti ispirarci a vicenda. È essenziale avere due vetture; se vogliamo massimizzare il numero di punti fino alla fine, è fondamentale ottenere punti con entrambe le macchine.

"E Lewis è tornato. Per due terzi del weekend è stato davanti a Charles, il che rafforza la squadra e la competitività interna. Dopo un venerdì difficile, siamo riusciti a recuperare nel corso della giornata.

"Il ritmo oggi era accettabile. Abbiamo adottato una strategia aggressiva che alla fine ha dato i suoi frutti. È stata una scommessa rischiosa sia per Charles che per la squadra, ma credo che questo risultato ci metta in una posizione migliore per affrontare il Messico", ha dichiarato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

