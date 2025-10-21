Kimi Antonelli rompe il silenzio sui rimproveri alla Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha rotto il silenzio sul rimprovero ricevuto dalla Mercedes in seguito alla sua scarsa prestazione nella stagione 2025 di Formula 1.

In un'intervista con ESPN, il pilota italiano ha commentato così la sua scarsa prestazione nelle settimane precedenti: "Il commento di Toto potrebbe non essere stato positivo, ma era ciò di cui avevo bisogno alla fine. È stato bello ricevere una spinta per ripartire e riconcentrarmi sul processo di base.

"Penso che mi abbia aiutato a concentrarmi in un'altra direzione. Il team è sempre stato molto chiaro sui propri piani e su cosa voleva fare, quindi non mi sono mai preoccupato davvero, ma è sempre positivo avere conferme. Soprattutto con tutti gli alti e bassi, soprattutto in questo periodo difficile, qualche dubbio inizia a sorgere.

"Ma il team mi ha sempre aiutato. Mi ha sostenuto molto ed è stato molto disponibile a continuare con me, soprattutto l'anno prossimo. Sono molto felice di averne la conferma, ora che è stato annunciato. Anche se lo sapevo già, mi rilassa un po', un po' di più, perché ora so per certo di avere il posto per il prossimo anno", ha osservato.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra di Kimi Antonelli!

Quanto durerà il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 nella massima categoria, e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Sebbene la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di scarsi risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!