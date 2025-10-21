ULTIME NOTIZIE: Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra di Kimi Antonelli!

La Mercedes ha annunciato ufficialmente che Andrea Kimi Antonelli avrà un nuovo compagno di squadra.

Il team ha annunciato in un comunicato sui suoi social media che venerdì prossimo in Messico metterà Frederik Vesti al volante della vettura di George Russell. Il pilota 23enne sarà responsabile della prima sessione di prove libere per la squadra tedesca.

Entro il 2025, il regolamento impone a ogni team di Formula 1 di schierare un debuttante in due sessioni di prove libere per vettura ogni fine settimana. Questa misura mira a dare ai giovani talenti l'opportunità di familiarizzare con la massima categoria.

Per Vesti, questa è la sua quarta sessione di prove libere in Formula 1. Il pilota danese, che ricopre il ruolo di collaudatore e pilota di riserva per la Mercedes, ha già avuto modo di mettersi in mostra in Bahrain in una sessione precedente.

E non sarà l'unico volto nuovo in pista: la Red Bull Racing schiererà il talento diciottenne Arvid Lindblad sulla vettura usata da Verstappen, la McLaren avrà al volante l'asso della IndyCar Patricio O'Ward e la Ferrari farà debuttare il vincitore di Le Mans Antonio Fuoco.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

