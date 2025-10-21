ULTIME NOTIZIE: Mercedes annuncia il NUOVO compagno di squadra di Kimi Antonelli!
La Mercedes ha annunciato ufficialmente che Andrea Kimi Antonelli avrà un nuovo compagno di squadra.
Il team ha annunciato in un comunicato sui suoi social media che venerdì prossimo in Messico metterà Frederik Vesti al volante della vettura di George Russell. Il pilota 23enne sarà responsabile della prima sessione di prove libere per la squadra tedesca.
Entro il 2025, il regolamento impone a ogni team di Formula 1 di schierare un debuttante in due sessioni di prove libere per vettura ogni fine settimana. Questa misura mira a dare ai giovani talenti l'opportunità di familiarizzare con la massima categoria.
Per Vesti, questa è la sua quarta sessione di prove libere in Formula 1. Il pilota danese, che ricopre il ruolo di collaudatore e pilota di riserva per la Mercedes, ha già avuto modo di mettersi in mostra in Bahrain in una sessione precedente.
E non sarà l'unico volto nuovo in pista: la Red Bull Racing schiererà il talento diciottenne Arvid Lindblad sulla vettura usata da Verstappen, la McLaren avrà al volante l'asso della IndyCar Patricio O'Ward e la Ferrari farà debuttare il vincitore di Le Mans Antonio Fuoco.
