L'ARMA SEGRETA della Ferrari dietro il MIRACOLO di Austin

La Ferrari ha fatto una rimonta miracolosa al Gran Premio degli Stati Uniti, e ora è emerso il motivo di questa sorprendente prestazione.

Secondo le informazioni di Formula Passion, la Scuderia ha apportato modifiche a cui pochi avevano pensato nell'ultima gara ad Austin: "Su un circuito in cui i team hanno dovuto aumentare l'altezza della carrozzeria e concentrarsi sull'assetto meccanico, la Ferrari ha trovato la prestazione principalmente lavorando sull'impianto frenante.

"E, soprattutto, la regolazione del differenziale, un aspetto cruciale ma spesso trascurato che influisce sulla rotazione, sulle temperature degli pneumatici e sull'adattamento dei piloti.

"La Ferrari ha superato la Mercedes, approfittando anche della scarsa selezione di pneumatici da parte di Pirelli per il weekend americano", hanno commentato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

