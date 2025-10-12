close global

Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Leggenda della Ferrari emette un verdetto su Verstappen; Stella conferma il ritorno alla Mercedes

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 12° ottobre 2025 in Formula 1.

Mercedes non ha altra scelta se non quella di offrire a George Russell, astro della Formula 1, un contratto a lungo termine, come sottolinea l’ex pilota Johnny Herbert. LEGGI DI PIÙ

I Silver Arrows presentano la miscela perfetta di gioventù ed esperienza, grazie al duo formato da Kimi Antonelli e George Russell, che ha spinto la scuderia al secondo posto nel campionato costruttori a soli sei Gran Premi dalla fine della stagione. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha pubblicato una dichiarazione appassionata sui suoi canali social dopo aver subito un nuovo imprevisto con la Ferrari nel weekend appena trascorso. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton si prospetta per una stagione cruciale con Ferrari nel 2026, secondo Jenson Button, ex pilota di Formula 1 e connazionale del sette volte campione del mondo. LEGGI DI PIÙ

L'ex presidente della Ferrari ha espresso il suo parere in merito all'eventualità di ingaggiare il campione in carica di Formula 1, Max Verstappen, per la Scuderia. Durante la sua gestione, Luca di Montezemolo fu determinante per la rinascita del team negli anni Novanta, guidandolo da Maranello fino al 2014. LEGGI DI PIÙ

