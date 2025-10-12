La stella della F1 conferma il ritorno alla Mercedes dopo 12 anni di assenza
I Silver Arrows presentano la miscela perfetta di gioventù ed esperienza, grazie al duo formato da Kimi Antonelli e George Russell, che ha spinto la scuderia al secondo posto nel campionato costruttori a soli sei Gran Premi dalla fine della stagione.
Questo weekend, una stella del motorsport tornerà al volante di un monoposto Mercedes in Formula 1, segnando un emozionante ritorno dopo 12 anni di assenza. Con il sempre affidabile Valtteri Bottas impegnato come pilota di test e riserva, la squadra di Toto Wolff ha mostrato grande solidità nonostante l’addio di Lewis Hamilton.
L’unica certezza è che il 2025 sarà l’ultimo anno in cui Bottas resterà lontano dalla sua vecchia squadra, poiché il bicampione in 10 Gran Premi approderà in Cadillac per formare il suo primo duo insieme a Sergio Pérez, mentre il pilota 36enne conclude il suo percorso in Mercedes e si prepara a offrire una performance d’eccellenza in Corea del Sud.
Mercedes porta la F1 in Corea del Sud
Sfruttando un weekend lontano dal fitto calendario di 24 gare di quest’anno, Bottas sarà il protagonista del ritorno della Formula 1 in un paese dell’Asia orientale, evento che accade per la prima volta in 12 anni. L’ultima apparizione della F1 in Corea del Sud risale al 2013, dopo che nel 2010 si erano disputati quattro Gran Premi al Korea International Circuit di Yeongam. Sebastian Vettel vinse tre gare consecutive su quel tracciato con la Red Bull tra il 2011 e il 2013, mentre Fernando Alonso resta l’unico altro pilota ad aver conquistato una vittoria in territorio surcoreano. Dopo oltre un decennio di assenza, Mercedes e Bottas faranno il loro ritorno all’AMG Speedway domenica 12 ottobre a Yongin, nella provincia di Gyeonggi-do.
In collaborazione con il noto marchio di lifestyle e cultura automobilistica Peaches, Bottas guiderà il W13, la vettura che ha visto la guida di Russell e Hamilton nella stagione 2022. Il pilota ha commentato prima dell’evento: “È meraviglioso poter riportare la F1 nel paese; il team e io siamo determinati a offrire uno spettacolo straordinario a tutti coloro che si presenteranno all’AMG Speedway il prossimo mese per il Peaches Run Universe 2025.”
