Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media
Vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sulla lotta tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso sui social media.
Hamilton ha preso in giro Alonso attraverso le sue storie su Instagram. Durante il Gran Premio di Singapore, Alonso ha fatto ridere molti con i suoi commenti alla radio, e il sette volte campione del mondo si è unito a lui.
Nel tratto finale dell'ultima gara sul Marina Bay Street Circuit, Hamilton ha avuto problemi al freno anteriore sinistro. Per evitare il problema, è uscito ripetutamente di pista, impedendo ad Alonso di sorpassarlo.
Frustrato, lo spagnolo ha esclamato alla radio quattro volte: "Non ci posso credere!". Alla fine, Hamilton ha ricevuto una penalità di 5 secondi per aver oltrepassato i limiti della pista, il che ha favorito Alonso, che ha finito per ottenere un vantaggio paragonabile a quello della Ferrari.
Non si è lasciato sfuggire l'occasione di continuare lo scherzo e Hamilton ha pubblicato una storia su Instagram con Victor Meldrew, il celebre personaggio della commedia britannica One Foot in the Grave, noto proprio per il suo tipico "Non ci posso credere!" accompagnato dal messaggio: "18 anni...".
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
