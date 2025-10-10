Lewis Hamilton manda un MESSAGGIO MOLTO FORTE contro la Ferrari
Lewis Hamilton manda un MESSAGGIO MOLTO FORTE contro la Ferrari
Lewis Hamilton ha ammesso di avere bisogno di un vero "miracolo" per conquistare la sua prima vittoria in un Gran Premio con Ferrari.
In un'intervista a F1TV il pilota ha spiegato che, per portare a casa la vittoria, occorre appunto "un miracolo... partendo dalla sesta posizione". Ha aggiunto: "Il pubblico è eccezionale, adoro Singapore, quindi incrociamo le dita".
Nonostante il 2025 non si sia rivelato l'anno migliore per lui, Hamilton nutre forti speranze per il 2026, confidando che la Scuderia possa riorganizzarsi e sviluppare una monoposto in grado di lottare per il campionato accanto a Leclerc.
Una vettura davvero competitiva potrebbe trasformare radicalmente la sua stagione, specialmente alla luce delle novità regolamentari previste per il 2026, che offrono a Ferrari l'opportunità di ridurre il divario con i principali concorrenti. Inoltre, le nuove norme potrebbero rappresentare per Hamilton l'occasione di rinnovare la sua carriera, dato che la generazione attuale di monoposto non gli sta offrendo le possibilità sperate.
Infatti, dall'ultimo aggiornamento delle regole nel 2022, il campione ha potuto aggiudicarsi soltanto due vittorie, un risultato piuttosto contenuto se si considera il suo palmarès, che conta ben 105 successi.
Correlato: L'entourage di Charles Leclerc MINACCIA la Ferrari di USCIRE
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
