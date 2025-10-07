L'entourage di Charles Leclerc MINACCIA la Ferrari di USCIRE
L'entourage di Charles Leclerc ha minacciato la Ferrari di ritirarsi a causa dei molteplici problemi nella lotta per il titolo.
Secondo Nicholas Todt, rappresentante del pilota monegasco, pubblicato su The Strait Times, la pazienza sta finendo: "Molti piloti aspettano di vedere le prestazioni di ogni team e la qualità della loro vettura prima di dire: 'Voglio rimanere con il mio team', oppure 'Voglio andare in un altro team perché sta facendo meglio'".
"Charles è uno dei migliori talenti della sua generazione, insieme a Max e ad alcuni piloti. Non è più un bambino perché ha trascorso molte stagioni con la Ferrari. E, naturalmente, penso che abbiamo ancora bisogno di una macchina vincente.
"Oggi abbiamo una buona macchina, ma non abbastanza per vincere il titolo... Speriamo "Quindi, e speriamo che l'anno prossimo la Ferrari avrà una macchina molto buona con i nuovi regolamenti", ha commentato.
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
