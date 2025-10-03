ULTIMA ORA: La FIA ufficializza la penalità di Leclerc per l'impatto con Norris

La FIA ha annunciato ufficialmente la sanzione a cui è stato sottoposto Charles Leclerc per aver controllato Lando Norris durante le FP2 del Gran Premio di Singapore.

Questo è quanto annunciato dall'organo di governo del motorsport in un comunicato condiviso sui social media: "Il concorrente (Scuderia Ferrari HP) ha ricevuto una multa di 10.000 euro. I commissari hanno ascoltato il pilota della vettura 16 (LEC) e i rappresentanti del team, e hanno esaminato le prove video e i filmati registrati a bordo vettura. Dopo un periodo di bandiera rossa, diverse vetture hanno lasciato i box.

"Inizialmente, un membro del team ha ordinato alla vettura 16 (LEC) di lasciare i box. Tuttavia, in quel momento, è stato trascurato il fatto che la vettura 4 (NOR) stava già sorpassando nella corsia di sorpasso, avvicinandosi ai box Ferrari e direttamente sulla traiettoria della LEC.

"Il membro del team responsabile della sicurezza al momento del rilascio della vettura 16 ha valutato male la situazione e ha dato istruzioni poco chiare alla LEC, che non ha potuto vedere la vettura NOR. Di conseguenza, entrambe le vetture si sono scontrate nella corsia di sorpasso. Avendo preso atto dei precedenti per questo tipo di infrazione, i commissari ritengono che questa infrazione meriti una sanzione più severa di quella precedentemente applicata, e pertanto viene comminata la sanzione di cui sopra", hanno dichiarato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

