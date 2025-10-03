Lewis Hamilton ha sottolineato il suo problema principale con la Ferrari all'inizio del weekend del Gran Premio di Singapore.

Il sette volte campione del mondo si è rivolto ai giornalisti a Marina Bay dopo la fine delle FP2, dicendo: "Ovviamente, la McLaren è molto veloce e fare un giro pulito non è facile.

"Sento che oggi ci sono molti aspetti positivi, molto da imparare. E sono molto soddisfatto dei progressi che abbiamo fatto sessione dopo sessione. Nel complesso, è stata una buona giornata.

"Mi è piaciuto guidare la macchina; è la prima volta che guido una Ferrari su questo circuito, ovviamente, e mi sono sempre chiesto, guardando i team nel corso degli anni, quali sarebbero state le differenze, ed è la prima volta che me ne accorgo oggi", ha rivelato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

