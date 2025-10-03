Ferrari non decolla nella FP2 di Singapore, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton lontani dalla vetta.

Mentre Oscar Piastri ha dettato il ritmo con un 1:30.714 davanti a sorpresa ad Isack Hadjar, e Max Verstappen insieme a Fernando Alonso hanno confermato il loro stato di forma, la Scuderia di Maranello ha faticato a inserirsi nella lotta al podio.

Leclerc ha chiuso nono, Hamilton decimo, lasciando l’impressione di un potenziale ancora inespresso. Con McLaren in crescita e Aston Martin in piena bagarre, Ferrari dovrà reagire nelle qualifiche per non perdere terreno nella corsa ai primi posti.

GP di Singapore 2025: FP2

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato