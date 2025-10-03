close global

Oscar Piastri, Charles Leclerc, McLaren, Ferrari, Bahrain, 2025

La McLaren si riprende, ma la Ferrari si schianta con Leclerc e Hamilton nelle FP2 del GP di Singapore

Gianluca Cosentino
Ferrari non decolla nella FP2 di Singapore, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton lontani dalla vetta.

Mentre Oscar Piastri ha dettato il ritmo con un 1:30.714 davanti a sorpresa ad Isack Hadjar, e Max Verstappen insieme a Fernando Alonso hanno confermato il loro stato di forma, la Scuderia di Maranello ha faticato a inserirsi nella lotta al podio.

Leclerc ha chiuso nono, Hamilton decimo, lasciando l’impressione di un potenziale ancora inespresso. Con McLaren in crescita e Aston Martin in piena bagarre, Ferrari dovrà reagire nelle qualifiche per non perdere terreno nella corsa ai primi posti.

GP di Singapore 2025: FP2

Posizione Pilota
1Oscar Piastri
2Isack Hadjar
3Max Verstappen
4Fernando Alonso
5Lando Norris
6Lance Stroll
7Esteban Ocon
8Carlos Sainz
9Charles Leclerc
10Lewis Hamilton
11Yuki Tsunoda
12Oliver Bearman
13Alexander Albon
14Nico Hulkenberg
15Gabriel Bortoleto
16Pierre Gasly
17Liam Lawson
18Kimi Antonelli
19Franco Colapinto
20George Russell

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?

Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.

Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.

GP di Singapore 2025: FP1

Posizione Pilota
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

