La McLaren si riprende, ma la Ferrari si schianta con Leclerc e Hamilton nelle FP2 del GP di Singapore
Ferrari non decolla nella FP2 di Singapore, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton lontani dalla vetta.
Mentre Oscar Piastri ha dettato il ritmo con un 1:30.714 davanti a sorpresa ad Isack Hadjar, e Max Verstappen insieme a Fernando Alonso hanno confermato il loro stato di forma, la Scuderia di Maranello ha faticato a inserirsi nella lotta al podio.
Leclerc ha chiuso nono, Hamilton decimo, lasciando l’impressione di un potenziale ancora inespresso. Con McLaren in crescita e Aston Martin in piena bagarre, Ferrari dovrà reagire nelle qualifiche per non perdere terreno nella corsa ai primi posti.
GP di Singapore 2025: FP2
|Posizione
|Pilota
|1
|Oscar Piastri
|2
|Isack Hadjar
|3
|Max Verstappen
|4
|Fernando Alonso
|5
|Lando Norris
|6
|Lance Stroll
|7
|Esteban Ocon
|8
|Carlos Sainz
|9
|Charles Leclerc
|10
|Lewis Hamilton
|11
|Yuki Tsunoda
|12
|Oliver Bearman
|13
|Alexander Albon
|14
|Nico Hulkenberg
|15
|Gabriel Bortoleto
|16
|Pierre Gasly
|17
|Liam Lawson
|18
|Kimi Antonelli
|19
|Franco Colapinto
|20
|George Russell
Cosa è successo nelle FP1 del GP di Singapore?
Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio di Singapore, trasformando di fatto in realtà la sua minaccia al podio per McLaren e Ferrari.
Il due volte campione del mondo ha stabilito il giro più veloce con un tempo di 1:31.116 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,150 secondi. Seguono Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri.
A completare la top 10 ci sono Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Entrambi i piloti Mercedes hanno chiuso fuori dalla top ten, mentre Franco Colapinto si è classificato 19°.
GP di Singapore 2025: FP1
|Posizione
|Pilota
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
