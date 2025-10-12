Hamilton invia un messaggio RAW alla Ferrari dopo il GP di Singapore

Lewis Hamilton ha pubblicato una dichiarazione appassionata sui suoi canali social dopo aver subito un nuovo imprevisto con la Ferrari nel weekend appena trascorso.

Il settimo campione del mondo sembrava aver iniziato il fine settimana di gara con la giusta carica, nonostante le difficoltà, soprattutto se confrontato con il suo nuovo compagno di squadra, Charles Leclerc. Fin dall’abbandono della Mercedes all’inizio della stagione, Hamilton è stato superato in qualifica dalla stella monegasca in quindici delle diciotto sessioni, pur riuscendo per tre volte a guadagnarsi una posizione migliore nella griglia di partenza rispetto al compagno prima della gara di domenica.

Tuttavia, con l’avvicinarsi della fine del Gran Premio di Singapore a Marina Bay, il pilota britannico ha dovuto fronteggiare un problema ai freni della sua SF-25, permettendo all’ex rivale Fernando Alonso di superarlo. Nonostante ciò, Hamilton è riuscito a mantenere il settimo posto, mentre Alonso si è classificato ottavo. Solo dopo il traguardo il pilota della Ferrari è stato penalizzato di cinque secondi per aver superato i limiti della pista.

Hamilton rivela "gratitudine" dopo tempi difficili

Dopo un weekend complicato con la Ferrari, Hamilton ha condiviso le sue riflessioni su Instagram, parlando dei momenti difficili vissuti sia in pista che fuori. A poche settimane dalla diciottesima tappa del campionato, il campione ha dovuto affrontare anche il dolore per la perdita del suo amato cane Roscoe, un episodio che lo ha profondamente segnato. “Dopo una settimana estremamente dura, tornare a casa mi ha dato l’opportunità di riflettere su quanto accaduto a Singapore e, soprattutto, mi ha fatto sentire una profonda gratitudine. Il sostegno e l’affetto ricevuti in seguito alla perdita di Roscoe mi hanno ricordato che, anche nei momenti più bui, la bontà esiste: basta saperla cercare”, ha dichiarato Hamilton.

Il pilota ha inoltre voluto guardare con positività a quanto successo in pista. Mentre i titoli dei quotidiani si concentrano su ciò che non è andato secondo i piani, lui preferisce mettere in evidenza la capacità del suo team di rialzarsi dopo le difficoltà e di ripartire con determinazione. “Ieri abbiamo vissuto un esempio lampante: la strategia era ben definita, ma un problema ai freni ci ha fatto perdere lo slancio proprio quando stavamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Ora è il momento di tornare alla base, imparare da questa esperienza e prepararci per la prossima gara. Sono davvero orgoglioso di questa squadra e desidero contribuire a ottenere i risultati che loro e i tifosi meritano. In Ferrari sappiamo che migliorare non basta; per raggiungere la grandezza dobbiamo continuare a progredire e superare noi stessi. Sono certo che, valorizzando i nostri successi e correggendo gli errori, ce la faremo. Forza Ferrari.”

