Hamilton ha la sua ULTIMA possibilità alla Ferrari

Lewis Hamilton si prospetta per una stagione cruciale con Ferrari nel 2026, secondo Jenson Button, ex pilota di Formula 1 e connazionale del sette volte campione del mondo.

Sebbene Sky Sports F1 presenti una visione differente, Button sottolinea che, nonostante alcuni momenti di brillantezza – come la spettacolare prestazione nella gara sprint di Shanghai – l'andamento complessivo del pilota nel 2025 è stato al di sotto delle aspettative. Inoltre, Hamilton non può contare più sul supporto di un team solido come quello che aveva durante gli anni d'oro in Mercedes, situazione che richiederà tempo per essere superata.

Button vede il 2026 come decisivo per Hamilton

Molti ritengono che il 2026 rappresenti un punto di svolta per il futuro del pilota britannico. Con un contratto valido fino alla fine dell'anno, Hamilton si troverà a dover scegliere se restare in Ferrari, cambiare scuderia o addirittura chiudere la carriera. Il destino dipenderà da come si svilupperà l'inizio della stagione italiana e dalla sensazione che il pilota proverà alla guida della nuova generazione di monoposto. Button evidenzia come le importanti modifiche al regolamento previste per il prossimo anno giocheranno un ruolo chiave nel determinare se Hamilton raggiungerà il massimo delle sue capacità o esplorerà nuove possibilità.

Qualora Hamilton non riesca ad adattarsi ai cambiamenti durante il 2026 e ritrovi difficoltà nel migliorare le prestazioni, si aprirà un varco all'interno della scuderia italiana, attualmente condiviso con Charles Leclerc. Questa eventualità potrebbe attirare l'interesse di altri piloti, tra cui Max Verstappen, il quale ha nel suo contratto una clausola attivabile se la Red Bull non dovesse rispettare le aspettative e se il rendimento della vettura non mostrasse miglioramenti significativi. Tuttavia, affinché tale scenario diventi realtà, la Ferrari dovrà sin dall'inizio puntare su un'auto e un motore in grado di competere al vertice.

