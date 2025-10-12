I due si stanno separando? Le trattative contrattuali della Mercedes prendono una nuova piega

Mercedes non ha altra scelta se non quella di offrire a George Russell, astro della Formula 1, un contratto a lungo termine, come sottolinea l’ex pilota Johnny Herbert.

Sebbene si potesse ipotizzare un accordo temporaneo, le prestazioni attese per il 2025 rendono quest’ipotesi non praticabile. Il pilota britannico ha vissuto una stagione eccezionale, conquistando due vittorie e salendo sul podio in sei occasioni, contribuendo così a portare il team al secondo posto nel campionato costruttori, subito dietro il dominante McLaren.

Attualmente, sia Russell che il giovane compagno Kimi Antonelli hanno contratti in scadenza al termine del 2025. Tuttavia, il direttore del team, Toto Wolff, ha già confermato che entrambi continueranno a guidare nel 2026 e che i nuovi accordi saranno presto ufficializzati. All’inizio dell’anno, Mercedes aveva puntato su Verstappen, ma il pilota olandese ha scelto di rimanere con la Red Bull dopo la pausa estiva, facendo sperare in una rapida definizione dei nuovi contratti per Russell e Antonelli; tuttavia, ad ottobre manca ancora una conferma definitiva.

Herbert ritiene ormai impossibile proporre a Russell un contratto a breve termine. "Già prima del Gran Premio di Singapore aveva dimostrato il suo valore", ha commentato a Betting Lounge. Per Mercedes, la collaborazione tra Toto Wolff e George Russell rappresenta una garanzia: pur non disponendo sempre della vettura più competitiva, nelle condizioni giuste il pilota sa brillare. La determinazione di Russell rivela una forza straordinaria, che lo renderebbe capace di avere successo in qualsiasi scuderia, anche se non dovesse ottenere da Mercedes il contratto che merita. Alcuni interpretano la sua sicurezza come arroganza, ma si tratta semplicemente del suo modo di essere. Anche Max esprime il suo talento in maniera disinvolta durante le interviste, pur operando con efficacia in pista. Herbert conclude: "Sarebbe un errore non offrirgli a lungo termine il contratto che merita; in realtà, Mercedes non ha altra scelta."

Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media

Quando firmeranno i nuovi contratti Russell e Antonelli?

Il direttore della scuderia, Toto Wolff, ha ribadito più volte che sia Antonelli che Russell continueranno a occupare i due sedili del team nel 2026, nonostante i loro attuali contratti scadano tra meno di due mesi. Wolff ha confermato la formazione piloti durante il Gran Premio di Singapore, anche se i dettagli non sono ancora stati formalizzati per iscritto.

Russell, che ha vissuto nel team sin dai primi anni in accademia piloti, si trova in una situazione particolare. Non c’è dubbio che il giovane 27enne meriti e otterrà il rinnovo, anche se risulta sorprendente il ritardo nella definizione dell’accordo, soprattutto considerata l’importanza del 2026 per la Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!