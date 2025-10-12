La leggenda della Ferrari emette un verdetto su Verstappen; il futuro di Hamilton è a rischio

L'ex presidente della Ferrari ha espresso il suo parere in merito all'eventualità di ingaggiare il campione in carica di Formula 1, Max Verstappen, per la Scuderia. Durante la sua gestione, Luca di Montezemolo fu determinante per la rinascita del team negli anni Novanta, guidandolo da Maranello fino al 2014. Oggi, tuttavia, questo simbolo della casa rossa ha cambiato rotta, approdando in McLaren Automotive dove ricopre il ruolo di direttore di McLaren Group Holdings Limited.

La casa madre della McLaren detiene una quota minoritaria nel team di F1, che ha recentemente conquistato la sua prima doppia vittoria nel campionato costruttori dal 1991. Nonostante ciò, Montezemolo ribadisce che il suo impegno nel motorsport non si misura esclusivamente in termini di Formula 1 e che il suo affetto per la Ferrari resta immutato, anche dopo aver intrapreso una nuova avventura nel panorama delle corse.

Durante una serata dedicata al debutto del documentario "Luca: Seeing Red", il veterano 78enne ha commentato la scelta dei piloti della Ferrari, ipotizzando perfino uno scenario in cui poter ingaggiare Verstappen per rafforzare la flotta della scuderia. Le sue parole hanno messo in luce sia la sua profonda conoscenza del mondo delle corse sia la passione che ancora lo contraddistingue in un ambiente in rapida evoluzione.

Montezemolo indica Verstappen come il pilota numero 1

Durante l’evento il giornalista britannico Chris Harris ha chiesto: "Assumeresti Verstappen come tuo pilota se potessi scegliere oggi?" Senza alcun titubanza, l’ex amministratore delegato della Ferrari ha risposto che, agli occhi suoi, Verstappen rappresenta la scelta indiscussa e il migliore nell’arena del motorsport.

Il dirigente ha sottolineato come, nonostante le condizioni difficili dell’ultima gara, Verstappen abbia dimostrato un controllo impeccabile dell’auto, evidenziando grande velocità e precisione nell’eludere eventuali errori. Ha anche ricordato che sin dai primi passi nel karting, a soli 13 anni, il pilota si distinse per una forza e un’abilità eccezionali, qualità che hanno accompagnato la sua ascesa nel mondo delle corse.

Infine, Montezemolo ha ribadito che, sebbene l’accoppiata Sainz-Leclerc abbia mostrato ottimi riscontri sul circuito, è davvero Verstappen a emergere come il miglior pilota in assoluto. Curiosamente, non è stato fatto alcun riferimento al sette volte campione Lewis Hamilton, il quale continua a incontrare difficoltà dopo aver sostituito Carlos Sainz come compagno di squadra di Charles Leclerc all’inizio della stagione.

