A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

F1 Oggi: Mercedes ha il prossimo rivale di Verstappen; il manager di Leclerc gli fa pressione

Alessandro Lombardo
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di giovedì 9° ottobre 2025 in Formula 1.

I vertici della Ferrari si riuniscono a Maranello per analizzare l’andamento attuale del team, a seguito di un avvio stagione in Formula 1 che finora si è rivelato deludente. LEGGI DI PIÙ

Johnny Herbert afferma che non si stupirebbe se il campionato mondiale di Formula 1 del prossimo anno si decidesse tra Max Verstappen e uno dei piloti della Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Nonostante alcune recenti voci che accennassero a un possibile cambio di rotta per Charles Leclerc, il direttore Nicholas Todt ha ribadito con fermezza che il pilota monegasco continua a contare sul pieno supporto della Scuderia Ferrari. LEGGI DI PIÙ

La conferma ufficiale di Andrea Kimi Antonelli come pilota Mercedes per il 2026 dovrà ancora attendere. LEGGI DI PIÙ

Oscar Piastri ha annunciato che seguirà il consiglio offerto da Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Singapore, ovvero ignorare le direttive della squadra McLaren, almeno in certi momenti della stagione. LEGGI DI PIÙ

