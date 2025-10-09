CAOS! La stella della Ferrari mette pressione alla squadra e si paragona a Verstappen

Nonostante alcune recenti voci che accennassero a un possibile cambio di rotta per Charles Leclerc, il direttore Nicholas Todt ha ribadito con fermezza che il pilota monegasco continua a contare sul pieno supporto della Scuderia Ferrari.

La speranza di disporre di una monoposto in grado di combattere per i titoli resta viva, con in programma cambiamenti significativi per la stagione a venire. Dal 2019 Leclerc corre con la casa, ma finora, fatta eccezione per una vittoria isolata, non ha mai avuto la macchina giusta per contendersi il titolo mondiale.

Il talento di Leclerc è innegabile e pochi mettono in dubbio le sue capacità, anche se attualmente il pilota non può esprimere tutto il suo potenziale a causa delle limitazioni tecnologiche della vettura. Resta inteso, infatti, che se la monoposto non dovesse evolversi in un vero contendente al campionato, il pilota non esiterà a cercare nuove opportunità. Questa situazione aggiunge ulteriore interesse alle prospettive future sia per Ferrari che per il pilota, nell’attesa di una macchina all’altezza delle ambizioni del team.

Correlato: Lewis Hamilton UMILIA Fernando Alonso sui social media

Ferrari deve rendere in 2026

Recentemente, Todt ha dichiarato a The Straits Times che la fiducia in Ferrari rimane intatta, sottolineando però l’urgenza di migliorare le prestazioni. "Charles è uno dei maggiori talenti della sua generazione, accanto a Max e a pochi altri piloti di rilievo. Non è più un esordiente, avendo maturato diverse stagioni in scuderia, e sono dell’idea che abbiamo ancora bisogno di una macchina vincente", ha affermato il dirigente francese. Sebbene in alcune piste Ferrari abbia dimostrato di poter concorrere con i migliori, a Singapore sia Lewis Hamilton che Leclerc hanno dovuto concentrarsi sul controllo della vettura.

Todt ha concluso: "Oggi possediamo una monoposto valida, ma non ancora capace di conquistare il campionato. Con le nuove normative, confidiamo che Ferrari presenterà il prossimo anno una macchina di altissimo livello." Le aspettative sono alte per una futura evoluzione che possa permettere alla Scuderia di aspirare ai vertici del mondiale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!