SORPRESA: Mercedes apporta una sorprendente modifica ai suoi piloti per il 2026

La conferma ufficiale di Andrea Kimi Antonelli come pilota Mercedes per il 2026 dovrà ancora attendere.

Toto Wolff ha modificato i suoi piani: durante il Gran Premio di Singapore era previsto di presentare in diretta la formazione piloti per la nuova stagione, ma il team non ha ancora svelato la rosa completa, rimanendo tra i pochi, insieme a Red Bull, Racing Bulls e Alpine, in attesa di confermare definitivamente i propri nomi.

Con Max Verstappen già confermato per la Red Bull nel 2026, ormai si asserisce che Wolff intenda mantenere l’attuale formula composta da George Russell e Kimi Antonelli. Il pilota austriaco è stato più volte interrogato sul momento in cui verrà ufficializzata la formazione.

Durante il Gran Premio di Singapore alcuni giornalisti di Sky Sports F1 Germany, tra cui Ralf Schumacher e Peter Hardenacke, hanno colto l’occasione per chiedere chi rappresenterà Mercedes nella prossima stagione. In un primo momento, Wolff ha minimizzato le domande dichiarando: “Non preoccupatevi, l’annunceremo presto”, per poi, dopo ulteriori insistenze e qualche istante di riflessione, confermare la presenza di Russell e Antonelli per il prossimo anno di competizioni. Il dirigente ha così precisato: “La faccenda è risolta: entrambi saranno confermati”.

La dominanza di Russell conferma il suo valore per Mercedes

George Russell ha conquistato la sua quinta vittoria in Gara nel Gran Premio di Singapore, partendo dalla pole e dominando la corsa dall’inizio alla fine. Questa prestazione straordinaria gli ha permesso di salire sul podio per l’ottava volta nella stagione 2025, dimostrando che, con la vettura giusta, è in grado di lottare per il titolo.

Dall’altro lato, Antonelli ha mostrato un ritmo notevolmente migliorato da quando ha lasciato l’Europa, ottenendo un quarto posto a Baku e un quinto a Singapore. Nei due Gran Premi precedenti aveva faticato a competere regolarmente in Q3 e si era imbattuto in alcuni imprevisti; tuttavia, nelle ultime gare della stagione 2025 è riuscito a stabilizzare il suo rendimento, affiancando con successo Russell in pista.

