La Ferrari convoca una riunione d'urgenza dopo le lamentele di Hamilton

I vertici della Ferrari si riuniscono a Maranello per analizzare l’andamento attuale del team, a seguito di un avvio stagione in Formula 1 che finora si è rivelato deludente.

Nonostante la Scuderia occupi il terzo posto nel campionato costruttori e si trovi a soli otto punti dalla Red Bull – squadra che ha ottenuto risultati notevoli grazie al contributo di un singolo pilota – la sfida per il vertice si preannuncia estremamente serrata. Inoltre, nessuno dei due titolari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ha ancora conquistato una vittoria in Gran Premio, mentre restano sei gare da disputare prima della fine della stagione.

All’uscita del 2024 Ferrari aveva terminato a soli 11 punti dalla McLaren e l’arrivo del sette volte campione Hamilton era stato accolto con grandi aspettative, nella speranza di rimettere in moto una lotta per il titolo che si era prosciugata dal 2008. Tuttavia, le limitazioni del modello SF-25 e una evidente mancanza di ritmo hanno trasformato quest’anno in una sfida ardua. Nel Gran Premio di Singapore, Leclerc ha conquistato solo il sesto posto, mentre Hamilton si è piazzato all’ottava, alimentando le critiche sul rendimento della monoposto.

Al termine della gara, Hamilton ha dichiarato: “Ogni weekend il team dà il massimo; è doloroso vedere tutto il personale – dal catering al marketing, fino ai meccanici e agli ingegneri – impegnarsi con dedizione, mentre la nostra vettura fatica a tenere il passo dei concorrenti, che con i loro recenti aggiornamenti ci lasciano indietro. Facciamo ogni sforzo per ridurre il divario, ma la realtà resta dura.” Anche Leclerc ha ammesso: “È estremamente difficile. La mancanza di potenza e i problemi tecnici della vettura ci mettono in seria difficoltà. Vorrei poter essere più ottimista per il resto della stagione, ma senza aggiornamenti significativi è difficile vedere un'immediata svolta.”

Ad ulteriore preoccupazione, si è appreso che i dirigenti Ferrari terranno un incontro d’emergenza a Maranello per affrontare l’attuale fase critica e programmare gli interventi necessari in vista dell’importante stagione 2026.

Discussione sulle prestazioni della Ferrari

Secondo quanto riportato da Sky Italia, il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Benedetto Vigna si incontreranno a Maranello, prima del Gran Premio degli Stati Uniti, per esaminare nel dettaglio la performance della squadra in pista e definire le strategie da adottare per evitare che l’attuale situazione si ripeta.

Con l’introduzione di nuove regolamentazioni più stringenti a partire dal 2026, sarà fondamentale che Ferrari offra ai suoi due piloti una vettura veramente competitiva. Inoltre, con il contratto di Hamilton in scadenza alla fine del 2026, il campione britannico potrebbe essere tentato da nuove opportunità se il team continuerà a rimanere al di fuori dei primi cinque posti durante i weekend di gara.

