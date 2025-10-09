Piastri risponde ad Hamilton e la McLaren sarà FURIOSA per questo.

Oscar Piastri ha annunciato che seguirà il consiglio offerto da Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Singapore, ovvero ignorare le direttive della squadra McLaren, almeno in certi momenti della stagione.

Durante il GP d’Italia di settembre il leader del campionato aveva ricevuto l’ordine di cedere la posizione al compagno e rivale per il titolo, Lando Norris, a seguito di un pit stop fallito; Piastri ha eseguito la mossa senza particolari difficoltà.

Nel weekend a Singapore, tuttavia, il pilota australiano ha richiesto un trattamento simile da parte del team, dopo aver sostenuto che Norris lo aveva spinto fuori pista già al primo giro. Il britannico aveva infatti cercato di avanzare nella terza curva, mettendo Piastri in grave pericolo e quasi causandogli un contatto con la barriera, sebbene né i commissari di gara della FIA né il team dell’australiano abbiano ritenuto che ci fosse una vera infrazione.

All’udire via radio che le posizioni non sarebbero state scambiate, Piastri si è mostrato visibilmente frustrato: “Non è giusto, mi dispiace, veramente non è giusto. Se per evitare che un’altra vettura colpisca il compagno si arriva a questa situazione, è un modo davvero deplorevole di reagire.”

Prima del GP di Singapore, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è stato intervistato dalla stampa di Formula 1. Quando gli è stato chiesto se avesse un consiglio per Piastri, il campione ha risposto in modo conciso: “Non cedere ulteriori posizioni.” Trasmettendo quel suggerimento alla giornalista Julianne Cerasoli di UOL Esporte, l’australiano ha aggiunto: "L’ho sperimentato in diverse occasioni e accetto il consiglio."

Piastri sfiderà le direttive del team?

Con il titolo costruttori ormai assicurato a McLaren, si prevede che entrambi i piloti avranno maggiore libertà per lottare intensamente per il titolo mondiale 2025. Rimangono sei eventi nella stagione, inclusi tre sprint, e Piastri guida attualmente con un vantaggio di 22 punti su Norris, un margine che si è progressivamente ristretto negli ultimi tre Gran Premi.

Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen dista 63 punti da Piastri e mantiene, sebbene in via remota, la possibilità di raggiungere i due piloti McLaren. La situazione potrebbe evolversi ulteriormente se Piastri e Norris intensificano il loro duello in pista, mentre Verstappen si dimostra sempre pronto a capitalizzare anche sul minimo errore.

