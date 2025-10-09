RIVELATO: Mercedes ha il prossimo grande rivale di Verstappen
RIVELATO: Mercedes ha il prossimo grande rivale di Verstappen
Johnny Herbert afferma che non si stupirebbe se il campionato mondiale di Formula 1 del prossimo anno si decidesse tra Max Verstappen e uno dei piloti della Mercedes.
Secondo l’ex pilota, la scuderia, che schiera Andrea Kimi Antonelli e George Russell, potrebbe emergere come la principale contendente per Verstappen nella prossima stagione, grazie alle nuove regolamentazioni che promettono di rivoluzionare la lotta in pista e di introdurre dinamiche sempre più competitive.
La stagione 2025 è stata in gran parte dominata dalla McLaren, che ha conquistato lo scuderia title durante il weekend di Singapore. L’attenzione ora si concentra sulla sfida interna tra Oscar Piastri e Lando Norris, mentre Verstappen resta un avversario di rilievo. Le imminenti nuove norme sui motori, che entreranno in vigore nel 2026, apriranno la strada a nuovi protagonisti e offrono alla Mercedes, con la sua consolidata esperienza in ambito potenza, l’opportunità di imporsi come squadra da battere.
Titolo tra Verstappen e Russell?
Johnny Herbert non esclude la possibilità di vedere una vera lotta per il titolo tra George Russell della Mercedes e Max Verstappen della Red Bull. Secondo quanto riferito da Betting Lounge, il campionato del prossimo anno potrebbe essere definito da questo duello: la Mercedes, forte del suo nuovo motore, si profila come team capace di ribaltare la situazione, mentre il confronto diretto tra Russell e Verstappen promette di regalare emozioni ad alto tasso di intensità.
L’ex funzionario della FIA osserva che si sta già delineando una rivalità accesa, favorita dalla crescente sfida diretta degli avversari nei confronti di Verstappen, che sembra aver perso parte del rispetto a lui riservato in passato. La sua abilità nel creare un ambiente competitivo, insieme alla tradizionale determinazione di Russell, farà sì che il loro scontro diventi uno degli elementi più intriganti della prossima stagione, presagio di un duello ricco di colpi di scena.
