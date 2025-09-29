F1 Ferrari Oggi: Il sogno di Hamilton si trasforma in un incubo; Condivide una notizia scioccante e triste

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedì 29 settembre 2025 in Formula 1.

Ferrari ha ricevuto il consiglio di concentrare tutte le risorse sulla vettura del 2026 e di abbandonare la stagione in corso, dal momento che restano solo sette gare. LEGGI DI PIÙ

Il pilota francese Isack Hadjar, che ha beneficiato della protezione di Checo Pérez durante il suo periodo alla Red Bull e ora brilla con i Racing Bulls, sta attirando l’attenzione come possibile futuro compagno di squadra di Lewis Hamilton in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha annunciato con grande tristezza la scomparsa del suo amato compagno a quattro zampe, Roscoe. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton e Charles Leclerc stanno attraversando un periodo di tensione all'interno della Scuderia Ferrari, come riportato dal quotidiano svizzero Blick. LEGGI DI PIÙ

Roscoe Hamilton, il celebre bulldog inglese del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, è scomparso nel settembre 2025 all'età di 12 anni. Il fedele compagno, che ha condiviso momenti indimenticabili con il sette volte campione del mondo, non era soltanto un animale domestico, ma una vera e propria star. LEGGI DI PIÙ

Roscoe, un bulldog inglese di 12 anni, è scomparso la scorsa notte a causa di una polmonite. L'annuncio è stato condiviso da Lewis Hamilton sui suoi social. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!