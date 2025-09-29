close global

Composite image of Leclerc, Hamilton and Vasseur all in Ferrari kit with a red background

Il conflitto all'interno della Ferrari tra Hamilton e Leclerc potrebbe intensificarsi questa settimana.

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton e Charles Leclerc stanno attraversando un periodo di tensione all'interno della Scuderia Ferrari, come riportato dal quotidiano svizzero Blick.

I due piloti bramano un ritorno ai giorni di gloria, ma le recenti controversie – come quella avvenuta in Azerbaigian – hanno esacerbato le tensioni interne. L'atmosfera nel team è in fibrillazione e le preoccupazioni per un peggioramento della situazione aumentano in vista del weekend di Singapore.

La situazione in Ferrari resta particolarmente complessa. Da anni la Scuderia fatica a far valere la propria competitività sia nel campionato costruttori sia in quello piloti: attualmente la squadra si trova terza in classifica, dietro la capolista McLaren, mentre Leclerc e Hamilton occupano rispettivamente il quinto e il sesto posto. Questo andamento deludente pesa sul morale dell’intero team e dei singoli piloti, allontanando sempre più il sogno del successo.

Il quotidiano svizzero sottolinea come Hamilton sia l’ultimo campione del mondo a tentare di infrangere la “maledizione rossa” in Ferrari, dopo i tentativi di Alonso e Vettel. Fin dall’inizio dell’anno, il pilota britannico ha cercato di interrompere questa serie negativa, anche se sembra inevitabile che il sette volte campione possa incorrere in ulteriori insuccessi in Italia. L’accaduto a Baku, con il rifiuto di seguire le direttive del team, ha contribuito ad aumentare ulteriormente le tensioni all’interno della Scuderia.

Dall’episodio di Baku l’armonia nel team si è incrinata. Nel recente Gran Premio notturno di Singapore il conflitto con Leclerc rischia di intensificarsi, considerando anche la frustrazione del pilota monegasco dopo una settima stagione in cui non è riuscito a conquistare la tanto ambita vittoria in rosso, totalizzando solo otto trionfi. Non va dimenticato, inoltre, che Hamilton ha vinto la gara sprint in Cina, segnando così, al suo ventesimo tentativo, la prima vittoria sprint a bordo di una monoposto rossa, conclude Blick.

Come sta procedendo il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Azerbaigian?

  • 1. McLaren 623 punti
  • 2. Mercedes 290 punti
  • 3. Ferrari 286 punti
  • 4. Red Bull Racing 272 punti
  • 5. Williams 101 punti
  • 6. Racing Bulls 72 punti
  • 7. Aston Martin 62 punti
  • 8. Kick Sauber 55 punti
  • 9. Haas 44 punti
  • 10. Alpine 20 punti

