L'analista di Formula 1 Jolyon Palmer sostiene che l'entusiasmo che circonda Kimi Antonelli sia in parte dovuto al modo in cui Max Verstappen ha mosso i suoi primi passi nell'élite.

Durante il F1 Nation Podcast, Jolyon ha parlato del debuttante con il conduttore Tom Clarkson. Secondo Palmer, ciò che Antonelli sta mostrando ora è esattamente ciò che ci si aspetta da un debuttante. Clarkson sottolinea che c'è molta pressione sui debuttanti per ottenere buoni risultati oggi e cita Verstappen: "Due parole: Max Verstappen. Ha cambiato le nostre aspettative sui giovani.

"Max Verstappen ha fatto il suo debutto al fianco del debuttante Carlos Sainz. Se si confronta Kimi con il debuttante Isack Hadjar, il divario è minore di quanto sembri. Verrebbe da pensare: wow, quel diciottenne ha già ottenuto risultati impressionanti! Ha commesso qualche errore, ma niente di drastico.

"Ora, se si confronta Max del 2015 con Sebastian Vettel, che era al suo apice, il paragone non favorirebbe Max. Il livello di prestazioni di George Russell è eccezionale; gareggia come se stesse lottando per il campionato, anche guidando una macchina non al top, grazie alle sue prestazioni costanti.

"Ho la sensazione che se gli dessero una McLaren ora, le sue prestazioni sarebbero allo stesso livello di Lando e Oscar. Lo stesso vale per Max. Ed è questo il punto di riferimento che vogliamo dare a Kimi", ha commentato.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

